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شاهد: هونغ كونغ تستقبل مواطنيها الذي كانوا عالقين في السفينة السياحية "دياموند برينسيس"

وصل 106 ركاب إلى هونع كونع، قادمين من السفينة السياحية دياموند برينسيس الموبوءة بفيروس كورونا والتي كانت تقبع رهن الحجر الصحي في اليابان في وقت مبكر من يوم الخميس، على متن طائرة مستأجرة من قبل حكومة هونغ كونغ. وسيتم وضع ركاب السفينة تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في مبنى سكني حكومي في ضواحي هونغ كونغ.

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