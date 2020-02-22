الحظ يبتسم لليابان مجددا في اليوم الثاني من بطولة الجودو غراند سلام دوسلدورف 2020

في اليوم الثاني من بطولة الجودو غراند سلام دوسلدورف 2020، و تحت قبة صالة الرياضة في المدينة الألمانية، شاهد حشد مثير من الجماهير حفل الافتتاح بينما احتل عدد من الأطفال المحليين المشهد لعرض مواهبهم قبل وصول نجوم الجودو إلى حلبة التاتامي.

سيدة اليوم كانت في فئة أقل من 63 كيلوغراماً، اليابانية ميكو تاشيرو التي تغلبت على خصومها الأوائل من خلال مجموعة متنوعة من حركات تاشي وازا خطفت الأضواء بامتياز. بعد تغلبها على النمساوية كاترين أونترويرزاتشرفي الدور نصف النهائي،.

واجهت تاشيرو البطلة العالمية والأولمبية تينا ترستنجاك في مباراة الميدالية الذهبية، وفازت عليها عن جدارة واستحقاق.

قدم الميداليات رئيس الفيديرالية الدولية للجودو، السيد ماريوس فايزر، وقالت تاشيرو ميكو بعد فوزها:

"مُنافِسَتي لاعبة جودو قوية حقا، لاسيما في الحركات الأولى، لقد هاجمتني بشدة، لكنني استطعت العودة في المواجهة وتأمين الفوز لذلك أنا سعيدة حقًا".

شوهي أونو...التألق في فنون الجودو

حقق اليوم بطل العالم الأولمبي لثلاث مرات، في فئات أقل من 73 كيلوغراماً، شوهي أونو، أفضل أداء له، حيث هزم زميله البطل الأولمبي فابيو باسيلي وتوجه إلى المباراة النهائية بخطى ثابتة. واجه أونو بطل العالم لعام 2018 آن تشانجريم. عند الدخول في المباراة برصيد 5-0، كانت الحظوط كلها لصالح أونو الذي نجح في تحقيق أفضل نتيجة من خلال تقنية وازاري الذكية.

قدم الميداليات السيد سيرجي سولوفيشيك، نائب رئيس الفيديرالية الدولية للجودو، وإثر فوزه علّق أونو شوهي قائلا:

"مواجهة عدد كبير من لاعبي الجودو الأقوياء أمر صعب حقًا، لكن قدرتي على مواجهة مثل هؤلاء اللاعبين الأقوياء هي حقًا شغف بالنسبة لي وأنا أود مواجهتهم دائما. سوف اُواصل تحضيراتي من أجل الألعاب الأولمبية كي أفوز باللقب الثاني بنفس الطريقة التي لعبت بها اليوم".

المتعة هي اللغة السيدة في البطولة

في نهائي فئات أقل من 70 كيلوغراماً، فازت بطلة العالم لعام 2018، اليابانية شيزورو آراي على البلجيكية غابرييلا ويلمز، من خلال استخدامها لتقنية وازاري.

أما في فئات أقل من 81 كيلوغراماً، فقد خسر البطل الأولمبي الروسي خاسان خالمورزائيف أمام العملاق الجورجي تاتو غريغالاشفيلي.

في الختام، المتعة كانت مع الحركات الخيالية المستخدمة من قبل الرياضي تساند اوشير من منغوليا الذي اتبع تقنية اوشي، في مواجهة السويدي تومي ماسياس الذي أمتعنا بحركة كوسوتو غاري.