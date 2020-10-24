بعد غياب دام أشهر بسبب جائحة كورونا عادت المنافسات الدورية على لقب الغراند سلام لجيدو في المجر، الجمعة والتي تستمر لثلاثة أيام متتالية وسط إجراءات صحية صارمة.

وبرز المتنافسون الروس بشكل لافت بعودة قوية لساحة الجيدو بحصدهم الذهب في فئات الوزن الخفيف لليوم الأول لدى صنف الرجال.

ففي فئة أقل من 66 كيلوغراما تحصل الروسي عبد الله زاليلوف على الذهبية فيما حصد مواطنه خاميلوف يعقوب الفضة.

وكانت البرونزية من نصيب البرازيلي ليما ويليان.

وبصم الروس مرة أخرى في فئة أقل من 60 كيلوغراما، ففي نهائي روسي خالص افتك ياغو أبولادزي الذهبية بعد فوزه على مواطنه روبرت ماشفيدوبادزي الذي نال الفضية، وهزمه بحركة سومي غاشي قوية.

فيما عاد البرونز إلى البرتغالي لوبز رودريغز.

ولدى النساء فازت الكندية جيسيكا كليماكيت بالذهب في فئة أقل من 57 كيلوغراما بعد تغلبها على الفرنسية هيلين غيسوفو التي اكتفت بالفضة، فيما عادت الميدالية البرونزية للمجرية هيديفيغ كاراكاس.

وفازت ديستريا كراسنيكي من كوسوفو بالذهبية بعد تغلبها على منافستها باولا باريتو من الأرجنتين في فئة أقل من 48 كيلوغرام.

وفي فئة أقل من 52 كيلوغراما جمع النهائي بين السويسرية فابين كوشر و الفرنسية اماندين بوشارد التي افتكت الذهب.

وصنعت البطلة الأوكرانية داريا بيلواديد في فئة اقل من 48 كيلوغرما الحدث بعدما انتقلت إلى تصنيف أقل من 52 كيلوغرما لتختبر قدراتها وتمكنت من الفوز بالبرونزية.