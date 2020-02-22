اجتماع القادة الماليين لمجموعة 20 في الرياض وسط قلق من تداعيات فيروس كوفيد19 على الاقتصاد العالمي

يلتقي وزراء مالية ومحافظو المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين في الرياض السبت لحضور اجتماع يستمر يومين لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الخطر السلبي لوباء كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد).

وبالإضافة لخطة عملهم لحماية الاقتصاد العالمي من تأثير الوباء، من المتوقع أن يناقش القادة الماليون في أكبر 20 اقتصاد بالعالم سبل تحقيق نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة في العصر الرقمي.

وقال منظمو اجتماع مجموعة العشرين في بيان، إنّ "وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية سيناقشون التوقعات الاقتصادية العالمية، والاستجابات السياسية الممكنة لدعم النمو والوقاية من المخاطر السلبية".

وجاء في البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المشاركون أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تحت شعار: "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، بما في ذلك التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.

وسيرأس الاجتماعات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقوم بمهام المصرف المركزي، أحمد الخليفي. والسعودية هي أول بلد عربي يترأس المجموعة الاقتصادية العالمية الكبرى.

قلق من تداعيات فيروس كوفيد-19 على الاقتصاد

ويأتي هذا الاجتماع وسط تنامي القلق من فيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد) حيث تقوم السلطات الصينية بعزل ملايين الأشخاص في منازلهم لمنع انتشار المرض، ما أدى لظهور تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال اجتماع في الرياض الجمعة، إن تأثير الوباء قد يكون قصير الأجل، فيما يظل الاقتصاد العالمي "هشا".

وأضافت جورجييفا قائلة: "ما لا نعرفه بعد، هو كيف ينتشر الفيروس بالضبط، ومدى اتساع نطاقه خارج الصين، ولا نعرف بصفة مؤكدة بعد، مدى السرعة التي سيتم بها احتواء الفيروس، وفيما يتم احتواءه، إلى أي مدى ستكون تداعياته على الاقتصاد العالمي؟".

وتوقعت جورجييفا حدوث انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للصين يليه انتعاش حاد، لكنّها حذّرت من أن الوضع قد يكون له عواقب وخيمة على الدول الأخرى، حيث بدأت آثار الوباء تنتشر.

وفد صيني مصغر

وحتى الآن، أدى الفيروس إلى وفاة 2345 شخصا في الصين، ودفع السلطات إلى قطع وسائل النقل وإجبار الشركات على إغلاق أبوابها. وقالت الصين إنها لن ترسل أي مسؤول من بكين لحضور اجتماع الرياض، لكن السفير الصيني في المملكة سيقود عوضا من ذلك وفدا صغيرا. والصين هي أكبر مشتري للنفط السعوديّ.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية للصحافيين: "نراقب عن كثب تطورات الفيروس ونقيّم آثاره المحتملة على النمو الاقتصادي"، وأضاف: "نتوقع أن يناقش الوزراء والمحافظون التوقعات الاقتصادية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا".

تحديات أمام رقمنة الاقتصاد العالمي

ويستضيف منظمو مجموعة العشرين أيضا منتدى على المستوى الوزاري حول الضرائب الدولية السبت، تركز على التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي. ويحضر منتدى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مع مجموعة من القادة الماليين الآخرين.

وتستضيف السعودية، التي تولت رئاسة مجموعة العشرين من اليابان، قمة قادة مجموعة العشرين في الرياض يومي 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر. وذكر المنظمون أنّ السعودية ستعقد أكثر من مئة حدث ومؤتمر استعدادا للقمة، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية.

وحضّت منظمات حقوق الإنسان الدوليّة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على ممارسة الضغط على المملكة، بسبب قمعها المتواصل للمعارضة، في حملة قمع مكثفة شهدت سجن العديد من الناشطات والصحافيات، والمعارضين السياسيين.