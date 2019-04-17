السعودية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء عن احتضان الرياض لقمة العشرين شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام 2020.

وحددت السعودية يومي 21 و22 نوفمبر من العام 2020 موعدا لانعقاد أعمال الدورة 15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين في الرياض.

وسيترأس الملك سلمان بن عبد العزيز، اجتماع قادة المجموعة التي تعد أهم منتدى اقتصادي دولي.

وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، و75 بالمئة من التجارة العالمية.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة "تتطلع من خلال رئاستها للقمة في العام 2020 إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره".

وأضافت أن جدول أعمال القمة سيشمل عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

وقالت الوكالة إن القمة "تهدف إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم".