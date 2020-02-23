استمرار التفوق الياباني والجورجي في اليوم الثالث والأخير من بطولة الجودو غراند سلام دوسلدورف 2020

في اليوم الأخير من بطولة الجودو غراند سلام دوسلدورف، حاول بطل العالم الجورجي لعام 2018، غورام توشيشفيلي مواصلة تفوق جورجيا في النهائي، حيث واجه الألماني يوهان فيري

لم تفلح هتافات المشجعين الألمان في مساعدة فيري على صدّ التقنيات الهائلة للجورجي التي بلغت أعلى درجات فنون الرياضة القتالية. وكان الذهب من نصيب غورام الذي استطاع مواصلة هيمنته في فئة أكثر من 100 كيروغرامٍ.

وقال توشيشفيلي بعد فوزه:

"بالطبع، الدعم المقدم من جورجيا والمشجعين مهم للغاية بالنسبة إليّ، لا سيما عندما أكون خارج بلدي، إنه يمنحني الكثير من القوة. لذلك، فقد كنت شديد التركيز في هذا الوقت وأنا أستمعُ إلى الهتافات التي تشجعني، إنها مسؤولية كبيرة وقعت على عاتقي".

تألق اليابانيين يتواصل: الذهبية العاشرة

كانت بطلة العالم لعام 2018 اليابانية شوري أمادة متألقة طوال اليوم، حيث فازت في كل مباراة مع نيل النقاط الكاملة (ippon)، وواجهت بطلة العالم لمرتين، البرازيلية مايرا أغيار في المباراة النهائية. واستطاعت التغلب عليها لتحصل على اللقب الثاني ضمن بطولة غراند سلام للجودو، مانحة الميدالية الذهبية العاشرة لليابان.

وقالت شوري بمناسبة هذا الفوز:

"البرازيلية التي واجهتني في النهائي لاعبة قوية حقًا، لذلك استطاعت الصمود في وجهي لعدة مرات، لكنني كنت مصممة على نيل النقطة الكاملة (ippon)، ثم إنني كنت في وضع جيد سمح لي بتحقيق الفوز".

أوزبكستان تفرض وجودها...وأول ميدالية للكاميرون

فاز الأوزبكي دافلات بوبونوف بأول ميدالية ذهبية له في بطولة غراند سلام، بعد أن حقق نجاحًا فائقًا في أوساكا بنيله الفضية من خلال التغلب على خصمه الأوكراني بتقنية وازاري السريعة.

بوبونوف تقلّد الميدالية الذهبية من قِبل المدير الرياضي للفيديرالية الدولية للجودو السيد أرمين باجداساروف.

في فئة أقل من 100 كيروغرامٍ، ضاعفت أوزبكستان رصيدها من الذهب إلى ميدايتين. حيث تمكن محمد كريم خوراموف و بتدريب من البطل العالمي الأولمبي لثلاث مرات إلياس إلياديس من الفوز بلباقة على الأذربيجاني إلمار جاسيموف من خلال تقنية شيدو.

أما في فئة أكثر من 78 كيلوجرام، فقد تمكنت بطلة العالم لعام 2018، اليابانية آساهينا من الظفر بالميدالية الذهبية.

أما متعة اليوم فقد كانت ضمن اللقاء الذي حصد الميدالية البرونزية. الكاميرونية هورتنس فانيسا مبالا أتانجانا، تمكنت من هزيمة الفرنسية آن فاتوماتا إم بايرو، بحركة وازاري سمحت بإهداء الكاميرون أول ميدالية في بطولة غراند سلام. لحظة جميلة خُتم بها اليوم الأخير من البطولة.