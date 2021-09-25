الكرواتية أندريا ليسكي تفوز بالذهب وتألق للجورجي غريغالاشفيلي في ثاني يوم لجائزة زغرب الكبرى للجودو

كل الأنظار اتجهت صوب أندريا ليسكي، فبعد ميداليتها الفضية في بطولة العالم في بودابست، جاءت إلى زغرب لتثبت أنها الأجدر والأحق بالتتويج. فقد واصلت طريقها بكل ثقة من خلال أسلوبها المعتاد في الهجوم.

وفي المباراة النهائية، كانت أندريا ليسكي هادئة وجميلة خلال مواجهتها لجيكي فان دن بيرغ التي تشهد بدورها تحسنا وباستمرار

هجوم التضحية المميز شهد في اللحظات الأخيرة تقدم ليسكي قبل ثوانٍ فقط من نهاية اللقاء، وقد حافظت على هذا التقدم وحصلت على الميدالية الذهبية لسلوفينيا.

منح السيد فلاديمير بارتا، مدير الرياضة في الاتحاد الدولي للجودو، ليسكي الميدالية الذهبية. سألناها كيف تحافظ على هدوئها قبل المنازلة.

"حسنا اليوم، كانت هناك أغنية جيدة حقا، لذا رقصت قليلا، وهذا جعلني هادئة، إنها أغنية مع أخرى. لا أعرف، عادةً أحاول عدم ممارسة الكثير من الضغط على نفسي، والأمر يعمل".

الجورجي تاتو غريغالاشفيلي، الحائز على الميدالية الفضية في بطولة العالمة ببودابست، فاز بجميع مبارياته من البداية إلى النهاية بنفس أسلوبه المعتاد في الجودو من خلال تقنية "إيبون".

التميز الكبير من خلال القوة والسرعة الجورجية في اللعب، يمنح للجودو قاعدة جماهيرية سريعة النمو والكثير من التشجيع.

في المباراة النهائية، أدى التغيير الذكي في الاتجاه إلى منحه النتيجة الحاسمة لتحقيق هدفه المتمثل في تبوأ المركز الأول والفوز بالذهب. وتسلم غريغالاشفيلي ميداليته الذهبية من قبل أرمين باغداساروف، مدير رؤساء التحكيم في الاتحاد الدولي للجودو.

تاتو غريغالاشفيلي قال عن فوزه: "هذه هي الميدالية الثانية بالنسبة لي في سباق الجائزة الكبرى، لذلك عرفت طعم الميدالية الذهبية في سباق الجائزة الكبرى. لكنك تعلم أنني سعيد دائما عندما أقف على المنصة ويعزف النشيد الجورجي، هذا هو شعور رائع بالنسبة لي".

كان هناك المزيد من الذهب لسلوفينيا من خلال تألق أنكا بوغاسنيك التي فازت بأول سباق الجائزة الكبرى الذهبي لها منذ 4 سنوات. وقد منحها روبين هوكس، مدير لجنة الأطفال في الاتحاد الدولي للجودو ميداليتها.

وفي وزن أقل من 73 كيلوغراما فاز الأذري هدايات حيدروف بالميدالية الذهبية بعد منازلة ملحمية مع المولدوفي ستيربو، وسلمه السيد أكينوبو أوساكو ، مشرف التحكيم في الاتحاد الدولي للجودو الميدالية.

المتنافسون وعشاق الجودو عاشوا الكثير من الإثارة في اليوم الثاني من المنافسات، مع بعض تقنيات التضحية الرائعة في جميع مراحل التصفيات.