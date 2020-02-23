أمير قطر في زيارة رسمية إلى تونس يومي الإثنين والثلاثاء

يقوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة رسمية الى تونس يومي الاثنين والثلاثاء، بدعوة من الرئيس قيس سعيّد بحسب الرئاسة التونسية.

وقالت الرئاسة في بيان لها: "بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر زيارة رسمية الى تونس، يومي 24 و25 شباط/فبراير على رأس وفد رفيع المستوى، يضم بالخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية".

وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس دولة الى تونس منذ انتخاب سعيّد رئيسا للبلاد في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، وقد سبقتها زيارة خاطفة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى تونس نهاية كانون الأول/ديسمبر الفائت، تمحورت حول الوضع في ليبيا.

وتأتي هذه الزيارة وفق البيان "تجسيدا للرغبة المشتركة في تنمية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين". ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين الرئيسين، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون، و"سبل دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية".

ولم تشكل تونس بعد حكومة منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر، بسبب التجاذبات السياسية ومن المنتظر ان يتم التصويت الأربعاء على تشكيلة وزارية ،قدمها رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ.