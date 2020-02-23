لأول مرة.. فريق إسرائيلي يشارك في طواف الإمارات للدراجات الهوائية

شارك فريق إسرائيلي الأحد للمرة الأولى في طواف الإمارات للدراجات الهوائية، على الرغم من أن الدولتين لا تربطهما أي علاقة دبلوماسية.

وقال فريق الأكاديمية الإسرائيلية للدراجات الهوائية في بيان إن فريق "إسرائيل ستارت أب ناشين سيدخل التاريخ الأحد عبر مشاركته في طواف الإمارات ليكون أول فريق إسرائيلي يشارك في أكبر سباق للدراجات في الشرق الأوسط".

وبين الدول العربية الـ22، لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة سوى مع الأردن ومصر.

وحصل تقارب بين إسرائيل ودول خليجية في السنوات الاخيرة. ولعب العامل الإيراني دوراً أساسياً في هذا الأمر.

وقام أعضاء الفريق الإسرائيلي الأحد في دبي بالتقاط صور على المسرح وهم يرتدون قمصاناً بيضاء وزرقاء اللون قبل بدء الطواف الذي يستمر لأسبوع كامل.

وأكد الدراج الإسرائيلي عومر غولدشتاين لوكالة فرانس برس الأحد أنه سعيد للغاية لتواجده في الإمارات للمرة الأولى. وقال "أنا سعيد للغاية، إنها بلد لطيف. قدمنا إلى هنا مع فريق جيد"، داعياً "كافة الإسرائيليين إلى هذا البلد".

من جانبه، أكد المالك المشارك للفريق الإسرائيلي أن القدوم إلى دبي يرمز "إلى كيف يمكن أن يكون ركوب الدراجات قوة للانفتاح الدبلوماسي والتقدم"، بحسب بيان نشر السبت.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، قام نتانياهو بزيارة رسميّة إلى سلطنة عُمان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بالدولة العبرية، والتقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وزارت في 2018 وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية المثيرة للجدل ميري ريغيف مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، وقام وزير الاتصالات الاسرائيلي بإلقاء كلمة في مؤتمر في دبي.