جليدٌ في القطب الجنوبي يصطبغ بلون الدم

تعرّض علماء أوكرانيون لصدمة عندما استيقظوا صباح يوم أمس الاثنين ليجدوا أن الجليد الذي يتكدّس حول مركز العلمي في القارة القطبية الجنوبية قد استحال لونه الأبيض إلى أحمر قاني، لكنّ تلك الصدمة ما لبثت أن تلاشت، ذلك أن لون الدم لم يكن سوى طحالب كلاميدوموناس المجهريّة.

وذكرت وزارة التعليم في أوكرانيا في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك" أن الطحالب تنمو على الثلج حينما يكون الطقس جيداً (درجات الحرارة مرتفعة نسبياً)، وكما أن هذه الطحالب هي نتاج لتغيّر المناخ، فإن الطحالب بدورها تساهم في التغير المناخي.

القطب الشمالي وجبال الألب

ويوضح العلماء أن تلك الطحالب بلونها الأحمر تعكس كميات أقل من أشعة الشمس بالمقارنة مع الطحالب ذات اللون الأبيض، وبالتالي فإن الثلوج تذوب بشكل أسرع، مع الإشارة إلى أن درجات الحرارة الأكثر برودة يمكن لها أن تجعل الطحالب كامنة (نائمة).

وتم رصد ظاهرة الطحالب الحمراء في مناطق بالقطب الشمالي وجبال الألب وغيرها من المناطق الجبلية الباردة بمناطق متفرقة من العالم.

درجات حرارة قياسية في أنتاركتيكا

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفعت درجات الحرارة في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) إلى مستوى قياسي جديد، وقالت متحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي في جنيف، في السابع من الشهر الجاري: إن الأرقام القياسية الجديدة المُسجَّلة في شمال القارة ستعتبر "ارتفاعاً غير عادي، حتى في أشهر الصيف الدافئة."

كلير نوليس أوردت أن محطة مركز البحوث الأرجنتيني المسمى بــ"إسبيرانزا" والواقع على الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، "قد سجل درجة حرارة قياسية جديدة أمس، وهي 18.3درجة مئوية." وهو رقم "غير معهود عادة" في أنتاركتيكا "حتى في فصل الصيف،" حسب تأكيدها.

وقالت كلير نوليس إن هذه الدرجة تفوق الرقم القياسي السابق البالغ 17.5 درجة مئوية، والذي كان قد تراجع في عام 2015.

ومن المتوقع أن يقوم خبراء المنظمة الأممية المتخصصة في الأرصاد الجوية بالتحقق مما إذا كانت درجة الحرارة القصوى هي رقم قياسي جديد لقارة القطب الجنوبي (أنتاركتيكا) والتي تُعرَّف بأنها الكتلة الأرضية القارية الرئيسة.