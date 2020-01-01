اتهام شاب بريطاني بتخريب لوحة لبيكاسو في معرض تيت مودرن بلندن

تعرضت اللوحة الشهيرة للفنان الإسباني بابلو بيكاسو التي يصور فيها "تمثال نصفي لإمرأة" لعملية تخريب في قاعة العرض تيت مودرن في لندن السبت بحسب ما أعلنت عنه الشرطة البريطانية الثلاثاء. اللوحة الشهيرة التي يقدر ثمنها بـ 26 مليون دولار تمثل المصورة دورا مار، التي كانت رفيقة وملهمة بيكاسو في الفترة ما بين 1881 و1973.

وقالت الشرطة إن لندنيا يبلغ من العمر 20 عاما مثل أمام محكمة كامبرويل جرين بتهمة تخريب والإعتداء على لوحة فنية في دار عرض بعد الحادث الذي وقع في دار تيت مودرن السبت. وأضافت الشرطة ان الشاب سيبقى رهن الحبس الإحتياطي حتى تاريخ الجلسة التمهيدية المقررة في 30 يناير/ كانون الثاني في محكمة لندن.

ولم ترغب دار العرض تيت مودرن في الكشف عن اسم اللوحة المخربة واكتفت بالقول إنه تم القبض على المشتبه به بسرعة وأن اللوحة يتم فحصها من طرف خبراء.

لوحة "تمثال نصف إمرأة"، هي لوحة زيتية رسمها بابلو بيكاسو في مايو/ أيار 1944 في باريس وهي تمثل المصورة دورا مار جالسة على كرسي معدني وترتدي الزي الأخضر وقبعة.

بابلو بيكاسو، ولد فى 25 أكتوبر/ تشرين الأول 1881، فى مدينة مالغا في إسبانيا. سار بابلو على طريق والده الرسام والمعلم الأول له خوسيه رويث بلازكو. من أكثر اللوحات التي رسمها بيكاسو شهرةً فتاة أمام المرآة في العام 1932 وحلم (لوحة) في نفس السنة وغرنيكا في العام 1937 والمرأة الباكية في نفس العام.