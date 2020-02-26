شاهد: إرتفاع عدد القتلى إلى 22 جراء أعمال الشغب في نيودلهي

قتل 22 شخصا و أصيب 189 آخرون في اليوم الثالت على التوالي في الإشتباكات التي شهدتها العاصمة الهندية نيودلهي، والتي تزامنت مع أول زيارة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهند. وأظهرت مقاطع مصورة المتاجر والسيارات المحترقة التي خلفتها أعمال العنف التي اندلعت عقب إقرار البرلمان الهندي قانون المواطنة الجديد في ديسمبر/ كانون الأول والذي يوفر التجنس السريع لبعض الأقليات الدينية المولودة في الخارج ولكن ليس للمسلمين.
ووصفت الشرطة الوضع بأنه متوتر ولكنه تحت السيطرة. ولا تزال المدارس مغلقة.
No Comment المزيد من
شاهد: باكستان تغلق حدودها مع إيران بسبب تفشي فيروس كورونا
إنطلاق مهرجان "ساجالجان" في روسيا
شاهد: كوريا الجنوبية تشرف على تطهير المرافق العامة للحد من انتشار فيروس كورنا
شاهد: الصين تستعين بروبوتات لمكافحة فيروس كورونا
عروض مبهرة لمدارس السامبا في كرنفال ريو دي جانيرو السنوي
شاهد: نفاد سلع غذائية في محال تجارية بجنوة الإيطالية بسبب مخاوف من انتشار كورونا
شاهد: مهرجان "اثنين الزهور" ينطلق في مدينة كولونيا الالمانية
مظاهرات في الهند احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مظاهرات في بريطانيا تطالب بعدم تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة
احتجاجات تشيلي تمتد من الشوارع إلى مهرجان الموسيقى الدولي
شاهد: احتفال كرنفالي في البرازيل يغمرون أثناءه أجسامهم بالطين بكل مرح وحبور
شاهد: تهافت على المؤن في محلات تجارية شمال إيطاليا وسط مخاوف من توسع انتشار فيروس كوفيد-19
شاهد: انطلاق احتفالات كرنفال ريو دي جانيرو في البرازيل
شاهد: تايوان تعقم طائرة نقلت ركاباً تم إخلاؤهم من سفينة دايموند برنسيس