شاهد: إرتفاع عدد القتلى إلى 22 جراء أعمال الشغب في نيودلهي

قتل 22 شخصا و أصيب 189 آخرون في اليوم الثالت على التوالي في الإشتباكات التي شهدتها العاصمة الهندية نيودلهي، والتي تزامنت مع أول زيارة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهند. وأظهرت مقاطع مصورة المتاجر والسيارات المحترقة التي خلفتها أعمال العنف التي اندلعت عقب إقرار البرلمان الهندي قانون المواطنة الجديد في ديسمبر/ كانون الأول والذي يوفر التجنس السريع لبعض الأقليات الدينية المولودة في الخارج ولكن ليس للمسلمين.

ووصفت الشرطة الوضع بأنه متوتر ولكنه تحت السيطرة. ولا تزال المدارس مغلقة.