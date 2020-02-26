شاهد: باكستان تغلق حدودها مع إيران بسبب تفشي فيروس كورونا

أغلقت باكستان حدودها مع إيران الأحد بصفة "مؤقتة" خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الداخلية بمحافظة بلوشستان الحدودية مع إيران في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية " إنّ هذه الخطوة جاءت بعد إعلان السلطات الإيرانية عن ظهور العديد من حالات الإصابة والوفيات جراء الفيروس الجديد "كوفيد-19". وأمر رئيس وزراء إقليم بلوشستان مير جام ببناء مستشفى في الحدود بين باكستان وإيران لاستقبال الباكستانيين العائدين من إيران وإخضاعهم للإجراءات الطبية اللازمة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وأعلنت إيران عن إصابة 95 شخصا بفيروس كورونا ووفاة 19.