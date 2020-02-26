فيروس كورونا: وفاة 2700 على الأقل وإصابة أكثر من 80 ألف شخص حول العالم

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ ليل الثلاثاء الأربعاء في باريس مشيرةً إلى أنه كان في الستين من العمر.

في المجمل، سُجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في فرنسا خمس منها منذ الثلاثاء. وإضافة إلى المتوفى الليلة الماضية، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 شباط - فبراير.

وتأتي الوفاة الفرنسية في وقت وصل فيه إجمالي عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى 81 ألف حالة بينهم أكثر من 78 ألف في بؤرة الفيروس بالصين حيث ظهر كورونا في ديسمبر – كانون الأول الماضي.

وتمكن أكثر من 30 ألف مصاب حول العالم من التعافي من الفيروس بشكل كامل.

وصارت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بقعة لانتشار الفيروس حيث وصل عدد الإصابات بها إلى 1261 شخصاً و12 حالة وفاة.

وأصبحت إيطاليا الدولة الأوروبية الأعلى من حيث الإصابات بالفيروس برصيد 357 إصابة و11 حالة وفاة.

وفي اليابان، وصل عدد المصابين إلى 172 وحالتي وفاة بينما زاد عدد المصابين في هونغ كونغ ليصل إلى 89 شخصا وحالتي وفاة أيضاً وسنغافورة (91 إصابة) وتايلاند (40 إصابة) وماليزيا (22).

وأعلنت ألمانيا عن وصول عدد الإصابات بها إلى 18 حالة دون وفيات وبريطانيا (13) وإسبانيا (10) والنمسا وكرواتيا وروسيا بإصابتين بكل منهم.

كذلك أعلنت اليونان عن ظهور اول إصابة بها اليوم الأربعاء.