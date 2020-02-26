إيران: بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد بالشرق الأوسط.. تعرف على هذه الدول

بلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد في إيران حتى تاريخ اليوم الأربعاء 16 شخصا لتتحول إلى ثاني أكثر موطن لعدد الوفيات خارج الصين موطن الفيروس القاتل، ما دفع الدول المجاورة الى إغلاق حدودها مع الجمهورية الاسلامية لاحتواء الوباء.

وواجهت السلطات في إيران اتهامات بمحاولة التستر على انتشار هذا المرض المميت وعدم الإفصاح عن العدد الفعلي للحالات المصابة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد المصابين بفيروس ووهان التاجي وصل إلى 95 حالة بعد تسجيل 35 إصابة جديدة يوم أمس الثلاثاء. هذا وثبُتت إصابة نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي أيضا بالفيروس القاتل.

قم وعلاقتها بتفشي كورونا في الشرق الأوسط

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية مزاعم فرحاني، إن معظم الحالات ترتبط بمدينة قم التي تعد وجهة دينية رئيسية للحجاج الشيعة وتقع على بعد 85 ميلاً جنوب طهران.

وبحسب بعض التقارير إن مدينة قم تحولت إلى بؤرة انتشار الفيروس في إيران والسبب الرئيسي وراء تفشيه في دول الشرق الأوسط بعد انتقاله من خلال الزوار الشيعة الذين قصدوا المدينة.

وادعى أحمد أميريبادي فرحاني، النائب عن المدينة أن عدد الضحايا الذين سقطوا في قم بلغ 50 شخصًا، لتسارع السلطات لنفي هذه المعلومات وتؤكد شفافيتها بنقل الأعداد.

وعززت دول خليجية أمس الاجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي هذا الوباء مع تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس في المنطقة، كلها قدمت من إيران.

البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد المصابين بالفيروس القاتل إلى 26 حالة، ست سعوديات بينهن بعد عودتهن من إيران عبر دبي أو الشارقة في الإمارات.

الإمارات

سجلت الإمارات 13 إصابة على أراضيها بفيروس كورونا. أعلنت في ما بعد شفاء 3 منها، لثلاثة مواطنين صينيين. وأعلنت عن توقيف الرحلات مع المدن الصينية باستثناء العاصمة بكين. ومنعت سفر مواطنيها إلى كل من إيران وتايلاند حرصا على سلامتهم.

سلطنة عمان

سجلت سلطنة عمان حتى يوم أمس الثلاثاء إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا. وأشار التلفزيون العماني إلى أن الحالتين الجديدتين هما لمواطنتين عمانيتين قدمتا من إيران. وعلقت مسقط الرحلات الجوية إلى طهران.

الكويت

نقلت وكالة الأنباء الكويتية المحلية عن وزارة الصحة إعلانها أن أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفعت إلى 12 حالة.

ودعت الخارجية الكويتية مواطنيها المتواجدين بمناطق تم تعليق الرحلات الجوية إليها، التواصل مع السلطات. وعلقت الكويت رحلاتها الجوية مع كوريا الجنوبية، إيطاليا، وتايلاند.

وتبين أن عددا من المصابين كانوا قادمين من مدينة مشهد الإيرانية.

العراق

وفي العراق، أعلنت السلطات في النجف تسجيل إصابة أولى بفيروس كورونا الجديد لمواطن إيراني وهو طالب يدرس العلوم الدينية في هذه المدينة الشيعية المقدسة.

وبادرت سلطات النجف التي تبعد نحو مئتي كيلومتر جنوب بغداد ويزورها ملايين الشيعية سنوياً على الفور بإغلاق مرقد الأمام علي، أول الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية.

لبنان

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن يوم الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان. وكانت المصابة عائدة من مدينة قم في إيران.

مصر

وفي مصر أيضا، أعلنت وزارة الصحة قبل أيام تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وتبين أن المصاب هو صيني الجنسية. قامت السلطات بعزله ومتابعته طبيا.

الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية الثلاثاء تسجيل أول إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أنّ المصاب هو مواطن إيطالي وصل إلى الجزائر في 17 شباط/فبراير الجاري وقد وضع في العزل الصحّي.

بينما لم تعلن كل من السعودية أو قطر أو تونس والمغرب عن تسجيل إصابات داخل أراضيهم.

وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19" الآن 81.000 حالة في مختلف أنحاء العالم، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 2750 حالة غالبيتها في الصين القارية ( بلغ عدد الضحايا في الصين صباح اليوم 2715 شخصا).