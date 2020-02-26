الولايات المتحدة تتوقع تفشي فيروس كورونا على أراضيها وإصابة أول جندي أمريكي بـ "كوفيد-19"

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تتوقّع انتشار فيروس كورونا القاتل على أراضيها وتشجّع كافة المدارس والجامعات والمؤسسات والحكومات المحليّة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس، إضافة إلى إلغاء المناسبات والأحداث العامة المزدحمة.

وأعلنت المسؤولة في المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، نانسي ميسونييه، في حديث للصحافيين أنه "في نهاية المطاف، نتوقّع أن ينتشر الفيروس في هذا البلد". وأضافت أن السؤال لم يعد "ما إذا كان سيحدث ولكن متى سيحدث، وكم من الناس في هذا البلد سيكون حالتهم حرجة".

وتأتي هذه التصريحات العلنية، الأكثر إثارة للقلق من سابقاتها، في وقت يتصاعد فيه الخوف من انتشار وبائي للفيروس على نطاق دولي.

وأضافت ميسونييه أنّه نظراً لعدم وجود لقاح أو دواء لمعالجة الفيروس الجديد الذي ظهر في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة خيالية، فإنّ "أهمّ الأدوات في استجابتنا لهذا الفيروس" ستكون التدابير الوقائية غير الدوائية.

وأشارت إلى أن هذه التدابير ستختلف باختلاف الأوضاع والأماكن التي سيصل إليها الوباء ومدى خطورة تفشيّه فيها.

وقالت "بالنسبة للمدارس، فإنّ أحد الخيارات يمكن أن يكون توزيع التلامذة على مجموعات أصغر عدداً، وفي حالة حدوث وباء شديد يمكن إغلاق المدارس وتدريس التلامذة عبر الإنترنت".

وأضافت "بالنسبة للبالغين، يمكن للشركات استبدال المقابلات وجهاً لوجه بمقابلات عبر الفيديو ومؤتمرات عن بُعد وتقديم المزيد من الخيارات (لموظفيها) للتواصل عن بعد".

من جانبه قال الدكتور أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعهد الطب الوقائي في الولايات المتحدة لشبكة "إن بي سي نيوز" إنه "عندما ترى استمرار انتقال الفيروس من بلد إلى آخر في مختلف أنحاء العالم من المحتم أنه سيصل إلى الولايات المتحدة".

"تسجيل أول إصابة في صفوف القوات الأمريكية

في سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي في بيان أصدره اليوم الأربعاء أنّ أحد جنوده المتمركزين في كوريا الجنوبية، في معسكر كارول الواقع على بعد 30 كلم شمال مدينة دايغو، ثبُتت إصابته بفيروس كورونا الجديد الذي يواصل تفشّيه في هذا البلد، مشيراً إلى أنّ هذا أول عسكري أمريكي على الإطلاق يصاب بالفيروس.

وقال الجيش أنه تم وضع العكسري في حجر صحّي في مقرّ إقامته الواقع خارج القاعدة العسكرية.

سان فرانسيسكو تعلن حالة الطوارئ

وبعد التحذيرات التي أطلقها مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، أعلن عمدة مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا لندن برايد في بيان أصدره يوم أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في المدينة. وقال إنه "مع تغير الصورة المحيطة بفيروس كورونا الجديد بسرعة، يحتاج مسؤولو المدينة إلى زياردة استعدادهم لمواجهته".

هذا وألغت شركة فيسبوك العالمية مؤتمرها التسويقي العالمي الذي كان سيعقد في الفترة الممتدة ما بين 9 إلى 12 مارس/آذار في مركز موسكون في مدينة سان فرانسيسكو وبحضور أكثر من 4000 مشارك بسبب مخاطر متعلقة بتفشي فيروس كورونا.