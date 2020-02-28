عاجل
This content is not available in your region

سوريا

مقتل 16 من قوات النظام السوري في قصف تركي شمال سوريا

محادثة
بقلم:  يورونيوز
مقتل 16 من قوات النظام السوري في قصف تركي شمال سوريا
حقوق النشر
أ ب - Ghaith Alsayed
حجم النص Aa Aa

قتل 16 عنصراً من قوات النظام السوري في قصف نفذه الجيش التركي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، غداة مقتل 33 جندياً تركياً على الأقل في غارات جوية في المحافظة نسبتها أنقرة إلى دمشق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "مقتل 16 عنصراً من قوات النظام جراء قصف تركي بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدف مواقع لقوات النظام بأرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية".

ولم تعلق سلطات دمشق على التصعيد الأخير مع أنقرة كما لم تعلن حصيلة.

وكانت أنقرة أعلنت أنها ردت على القصف المنسوب إلى قوات النظام السوري والذي أدى إلى مقتل 22 جندياً تركياً الخميس في محافظة إدلب.

وتشن قوات الأسد بمساندة روسية هجوماً على إدلب، ىخر معاقل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، منذ ديسمبر - كانون الأول الماضي وهو ما تسبب في توتر العلاقات الروسية - التركية.

ورفضت تركيا التفسير الروسي بأن الجنود الأتراك الذين قتلوا الخميس كانوا ضمن "مجموعات إرهابية".

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "أود أن أعلن أنه عند وقوع هذا الهجوم، لم تكن هناك أي مجموعات مسلّحة حول وحداتنا العسكرية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء.

وكانت موسكو أفادت في وقت سابق أن القوات التركية كانت ضمن "وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox