مقتل 16 من قوات النظام السوري في قصف تركي شمال سوريا

قتل 16 عنصراً من قوات النظام السوري في قصف نفذه الجيش التركي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، غداة مقتل 33 جندياً تركياً على الأقل في غارات جوية في المحافظة نسبتها أنقرة إلى دمشق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "مقتل 16 عنصراً من قوات النظام جراء قصف تركي بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدف مواقع لقوات النظام بأرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية".

ولم تعلق سلطات دمشق على التصعيد الأخير مع أنقرة كما لم تعلن حصيلة.

وكانت أنقرة أعلنت أنها ردت على القصف المنسوب إلى قوات النظام السوري والذي أدى إلى مقتل 22 جندياً تركياً الخميس في محافظة إدلب.

وتشن قوات الأسد بمساندة روسية هجوماً على إدلب، ىخر معاقل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، منذ ديسمبر - كانون الأول الماضي وهو ما تسبب في توتر العلاقات الروسية - التركية.

ورفضت تركيا التفسير الروسي بأن الجنود الأتراك الذين قتلوا الخميس كانوا ضمن "مجموعات إرهابية".

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "أود أن أعلن أنه عند وقوع هذا الهجوم، لم تكن هناك أي مجموعات مسلّحة حول وحداتنا العسكرية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء.

وكانت موسكو أفادت في وقت سابق أن القوات التركية كانت ضمن "وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية".