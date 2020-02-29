قطر تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لشخص عائد من إيران.

وقالت وزارة الصحة إن المصاب هو مواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما وهو أحد المواطنين الذين قامت الدولة "بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وممن خضعوا للحجر الصحي" فور وصولهم للدوحة الخميس

وبدأت الوزارة "فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة"، حسبما نفلت وكالة الأنباء الحكومية.

وتسبب الفيروس بوفاة 43 شخصا في إيران بينهم 9 وفيات في الساعات الـ24 الماضية، بينما وصل عدد الإصابات السبت إلى 593 حالة.

وكانت قناة "بي بي سي فارسي" نقلت عن مصادر لم تكشف عنها الجمعة أن 210 أشخاص توفوا في إيران بالفيروس، مشيرة إلى أن معظم الوفيات تركزت في قم وفي العاصمة طهران.

وعاد مئات البحرينيين والكويتيين والعمانيين من إيران إلى بلدانهم مؤخرا، بعضهم أصيبوا بالفيروس خلال تواجدهم في الجمهورية الاسلامية التي يقصدها ملايين الشيعة لزيارة أمكان دينية، ما أدى إلى انتشار كورونا المستجد في الدول الخليجية.

وأعلنت الكويت عن 45 إصابة، والبحرين عن 38، بينما سجلت الإمارات إصابة 21 شخصا شفي خمسة منهم، وسجّلت عمان ست إصابات شفيت حالة واحدة منها.

واتخذت الدول الخليجية إجراءات احترازية، فعلّقت السعودية التي لم تسجل أي إصابة حتى الآن، أداء مناسك العمرة ودخول أشخاص من دول ظهر فيها الفيروس، بينما أغلقت الكويت والبحرين المدارس والجامعات وأوقفت عدة دول الرحلات من وإلى إيران.

والسبت أعلنت الإمارات الإغلاق المؤقت لرياض الأطفال، ووقف الفعاليات الطلابية على مستوى البلاد، وتخصيص طائرتين لنقل رعايا الدولة الموجودين في إيران، حسبما نقلت وسائل إعلام حكومية.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي المنظم لطواف الامارات الدولي للدراجات الهوائية، أعلن الجمعة إلغاء المرحلتين المتبقيتين من السباق بسبب اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد تعودان لفنيين مرافقين للمتسابقين.

ورفعت منظمة الصحة الجمعة خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى "أعلى مستوى"، ودعت جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد لوصول الوباء، محذرة بأنها سترتكب "خطأ مميتا" إن ظنت أنها بمنأى منه.

أعلنت الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الاولى، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيّات فيها جرّاء الفيروس إلى 2835.