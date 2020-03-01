الملياردير توم ستاير ينسحب من السباق الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن الملياردير توم ستاير السبت خروجه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية. وحل ستاير البالغ من العمر 62 عاما ثالثا بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، بعد انفاقه أكثر من 20 مليون دولار وقيامه بحملة مكثفة في هذه الولاية الجنوبية.

وقال ستاير لمؤيديه "لقد شعرنا بالخيبة حيال نتيجتنا. سبق لي وأن قلت أنني إذا لم أر طريقا نحو الفوز فسأنهي ترشيحي". وأضاف "أنا لا أرى طريقا للفوز بالرئاسة".

وفاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن السبت بالانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدًا بذلك الزخم لحملته، ومؤكّدًا أنّه المنافس الأوّل في مواجهة السناتور المستقلّ بيرني ساندرز سعيًا للفوز بترشيح الحزب تمهيدًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيّبة للآمال، حقّق بايدن (77 عامًا) الفوز الأوّل له في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي. وأعلنت كبريات القنوات التلفزيونيّة الأمريكية فوز بايدن بعد دقائق على إغلاق مكاتب الاقتراع، لكنّ النتائج النهائيّة للاقتراع لم تكن قد أعلنت بعد.