جو بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن السبت بالانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدًا بذلك الزخم لحملته، ومؤكّدًا أنّه المنافس الأوّل في مواجهة السناتور المستقلّ بيرني ساندرز سعيًا للفوز بترشيح الحزب تمهيدًا لانتخابات الرئاسة الأمريكيّة. وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيّبة للآمال، حقّق بايدن البالغ من العمر 77 عامًا الفوز الأوّل له في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي.

وأعلنت كبريات القنوات التلفزيونيّة الأمريكيّة فوز بايدن بعد دقائق على إغلاق مكاتب الاقتراع، لكنّ النتائج النهائيّة للاقتراع لم تُعلن بعد، ولم يُعرف بالتالي اسم المرشّح الذي حلّ في المرتبة الثانية. وكانت مكاتب الاقتراع في ساوث كارولاينا فتحت أبوابها السبت لإجراء الانتخابات التمهيدية الرابعة للحزب الديمقراطي.

ولا يزال السباق طويلاً إلى حين اختيار مرشح ديمقراطي لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. غير أنّ الزخم يتسارع مع اقتراب "الثلاثاء الكبير" عندما تُصوّت 14 ولاية في يوم واحد.

وكرّر بايدن عبارته "كّلي ثقة" أثناء تجوّله في ساوث كارولاينا عشيّة التصويت الحاسم لمستقبله. ومنحته أولى استطلاعات الرأي تقدمًا كبيرًا في هذه الولاية حيث يُمثّل السود المؤيّدون له أكثر من نصف الناخبين الديمقراطيين.

وكتب بايدن على تويتر متوجّهًا إلى أنصاره مساء الجمعة "الفوز في ولاية ساوث كارولاينا من شأنه يا أصدقائي مساعدتنا على اكتساب دفعة كبيرة في الوقت المناسب تمامًا". واحتاج بايدن إلى تحقيق نصر واضح، بعد أن حلّ تباعاً في المركزين الرابع والخامس في أيوا ونيو هامبشر.

ترامب يحضر مرة أخرى

يقف خلف ساندرز وبايدن ستة مرشحين ما زالوا في السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، وكثيرٌ منهم سيُحدّد مصيره في الأيام المقبلة.

في ساوث كارولاينا، صعد الملياردير توم ستاير، 62 عامًا، إلى المركز الثالث في استطلاعات الرأي بفضل حملة مكثفة كلّفته أكثر من 20 مليون دولار. وستكون الضغوط كبيرة السبت على السناتورة التقدّمية إليزابيث وارن، 70 عاماً، التي كانت ذات يوم في المركز الأول لكنها لم تحافظ على تقدمها في الانتخابات الأولى.

وبعد نتائج جيدة في ولاية أيوا ونيو هامبشر ونتيجة مخيبة للآمال في ولاية نيفادا، ينتظر ما سيحلّ برئيس بلدية ساوث بيند، بيت بوتيدجيدج، 38 عاماً. إذ يتعيَّن عليه إثبات قدرته على الفوز بأصوات الأقلّيات، لأنّ لهؤلاء دورًا كبيرًا في فوز أيّ ديمقراطي. وتبعاً لما دأب عليه أخيراً، سخر ترامب مجدّداً من الديمقراطيين مساء الجمعة من خلال تنظيم اجتماع مع أنصاره في ساوث كارولاينا.