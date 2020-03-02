بوتيدجيدج ينسحب من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

انسحب المرشّح بيت بوتيدجيدج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأحد، وذلك بعد نتيجته المخيبة في ولاية كارولاينا الجنوبية، الجولة الرابعة من سباق المرشّحين الديمقراطيين للفوز بالترشّح عن حزبهم للرئاسة.

وأعلن المرشّح البالغ 38 عاما والذي ارتفعت حظوظه الرئاسية سريعا بعدما كان مغمورا في بداية السباق، الأحد رسميا إنهاء حملته، وقال انه خرج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي من أجل "المساعدة على توحيد الحزب".

وأضاف "هدفنا دوما كان المساعدة على جمع الاميركيين من اجل هزيمة دونالد ترامب".

وتابع "لذلك علينا أن ندرك أنه في هذه المرحلة من السباق، فإن أفضل طريقة للحفاظ على هذه الأهداف هي التنحي والمساعدة في جمع حزبنا وبلادنا".

وأثار انسحاب بوتيدجيدج، رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا، مفاجأة كبرى قبل يومين من "الثلاثاء الكبير" عندما تصوت 14 ولاية في يوم واحد.

وتوقع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي يأمل في الفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات ويُتابع عن كثب معركة خصومه الديمقراطيين، أنّ نائب الرئيس السابق جو بايدن سيكون المستفيد الأكبر من قرار بوتيدجيدج بالانسحاب.

وكتب ترامب على تويتر "بيت بوتيدجيدج خارج المعركة. كل أصواته خلال الثلاثاء الكبير ستذهب لـ جو النعسان".