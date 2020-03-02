فيروس كورونا: وفاة مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامئني

توفي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامئني، الإثنين بعد إصابته بالفيروس "كوفيد-19" (كورونا الجديد).

وأعلنت إيران الإثنين، عن 12 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد بين يوميْ الأحد والإثنين، ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات جراء المرض في الجمهورية الإسلامية إلى 66 وفاة.

وتم الإعلان عن وفاة محمد مير محمدي العضو البالغ من العمر 71 عاماً في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، وسط موجة من الحالات الجديدة في البلاد.

وأوضح نائب وزير الصحة الإيراني "المحافظات الأكثر تضرراً هي طهران وقم (وسط) وجيلان (شمال)"، مضيفاً أن "291 شخصاً قد شفوا من المرض حتى الآن، أي 116 حالة شفاء إضافية عن الأحد".

وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 1500 إصابة في الجمهورية.

وترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المسؤولين الإيرانيين على غرار نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار ونائب وزير الصحة، إيراج حريرجي.