كوريا الجنوبية تعلن عن إطلاق جارتها الشمالية لمقذوفين "غير محددين"

أطلقت كوريا الشمالية الإثنين مقذوفين غير محددين، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، بعد أسابيع على إعلان بيونغ يانغ أنها أنهت الوقف الاختياريّ لتجارب الأسلحة البالستية البعيدة المدى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنّ المقذوفين أُطلِقا باتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة وونسان على الساحل الشرقي.

وأضافت أن "الجيش يراقب عمليات إطلاق اخرى محتملة وباق على جاهزيته".

والمحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة متوقفة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي على خلفية تخفيف العقوبات وما يمكن لبيونغ يانغ أن تقدمه من تنازلات بالمقابل.

ومنذ ذلك الحين عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تستأنف المحادثات ما لم تلبّ واشنطن أولا مطالبها بالكامل.