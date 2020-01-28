محكمة ألمانيا تصدر قرارها بشان فندق داخل سفارة كوريا الشمالية في برلين

من المنتظر أن تصدر محكمة ألمانية، الثلاثاء قرارًا بخصوص ما إذا كان الفندق الذي بني على أرض خاصة بسفارة كوريا الشمالية في برلين ينتهك العقوبات الدولية المفروضة على الدولة الواقعة في شرق آسيا.

وأمرت السلطات الألمانية في السابق بإغلاق فندق "سيتي هوتال برلين". و هو ما دفع القائمين على الفندق بالتوجه إلى القضاء للطعن على القرار.

وافتتح الفندق عام 2007 بالقرب من مبنى سفارة كوريا الشمالية في قلب برلين وهي منطقة استراتيجية بسبب قربها من المعالم التاريخية مثل بوابة براندنبورغ و نقطة تفتيش تشارلي.

وتقول السلطات الألمانية إنّ الإيجار الذي يدفعه المشغلون للسّفارة يخرق عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولوائح الإتّحاد الأوروبي التي تهدف إلى وقف تدّفق العملة الصعبة إلى كوريا الشمالية.

و ويؤكد القائمون على الفندق أنهم لم يدفعوا الإيجار لسفارة كوريا الشمالية منذ ابريل/نيسان من عام 2017.