بعد قطر...تايلاند تأجل سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية بسبب كورونا

لازال هاجس فيروس كورونا يخيم على الفعاليات الرياضية المقامة حول العالم، فبعد أقل من 24 ساعة على إلغاء سباق موتو جي بي في جائزة قطر الكبرى للدرجات النارية، المرحلة الاولى من بطولة العالم، أكد نائب رئيس حكومة تايلاند انوتين شارنفيراكول تأجيل سباق الجائزة الكبرى في تايلاند على حلبة بوريرام في 22 الحالي.

وقال شارنفيراكول وزير الصحة التايلاندي والذي يرأس أيضا اللجنة المنظمة لسباق جائزة تايلاند الكبرى لوكالة فرانس برس" "لا اقول بان السباق ألغي، كل ما أقوله بأنه تم تأجيله حتى يسمح لنا الوقت باقامته".

وأضاف "تم التأجيل بسبب فيروس كورونا، كان يتعين علينا تأجيله حتى اشعار اخر، اتخذ القرار لما فيه مصلحة البلاد والمشاركين".

وكان الاتحاد الدولي للدراجات، اعلن مساء الاحد الغاء سباق مو تو جي بي في سباق جائزة قطر الكبرى المقرر الاحد المقبل، في حين ابقى على اقامة سباقي موتو 2 وموتو 3 في موعدهما على حلبة لوسيل كما هو مقرر، لان الدراجين والفرق موجودون في قطر منذ الأسبوع الماضي من أجل إجراء التجارب.