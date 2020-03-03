إنفوغرافيك: "كوفيد-19" يتمدّد في البلدان العربية فكيف تقي نفسك؟

بعد أكثر من شهر على ظهوره في مدينة ووهان الصينية، تتسع يوميا قائمة الدول التي ظهر فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المميت، لتصبح 77 دولة حول العالم، بينها 13 دولة عربية.

من الصحة إلى الاقتصاد، بات الفيروس التنفّسي المميت يشكل كابوسا حقيقيا يهدد العالم أجمع. دول ومجموعات وأفراد يعيشون اليوم حالة من الهلع والتوتر بعد أن أسفر الوباء الخارج عن السيطرة حتى تاريخ اليوم عن مقتل أكثر من 3100 حالة وإصابة عشرات آلاف المدنيين(90914) في مختلف أنحاء العالم.

لائحة بالدول العربية الـ13 التي سجلت حالات إصابة بفيروس كوفيد_19

الكويت:

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت 56 حالة يوم الأحد (لم تسجل يوم أمس الإثنين أي حالات إضافية) لتكون الحصيلة الأكبر في الخليج. وأوضحت وزارة الصحة في الكويت، أنه سيتم تطبيق إجراءات الفحص الطبي لكل القادمين من مصر وسوريا والهند وبنغلادش والفلبين، وهي أكبر الجاليات الموجودة في البلاد.

البحرين:

في البحرين، أعلنت وزارة الصحة أمس الإثنين تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في الدولة إلى 49 حالة مؤكدة. وذكرت الوزارة أن المصابين يخضعون في الوقت الحالي للعلاج وأن جميعهم فى حالة صحية مستقرة.

العراق:

وفي العراق تم تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بـكوفيد-19 ليصل العدد الكلي إلى 26 شخصاً، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة في بيانها الأخير. وتتوزع هذه الحالات بين بغداد والنجف وكركوك وميسان والسليمانية.

الإمارات:

أعلنت السلطات المعنية، أن عدد المصابين بلغ 21 حالة بينهما اثنتان في حالة خطرة، وخمسة أشخاص حالتهم الصحية جيدة وبدأوا يتماثلون للشفاء.

لبنان:

قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم أمس، إنه تم تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد المصابين 13.

قطر:

ذكرت وزارة الصحة القطرية، أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة 4 أشخاص من بين المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران بتاريخ 27 فبراير/شباط، ووضعوا في الحجر الصحي فور وصولهم، ليصل العدد إلى 7.

عمان:

في بيان صادر اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الصحة العمانية، إنه تم رصد 6 حالات إصابة جديدة،4 منهم إيرانيون واثنان عمانيان، ليرتفع عدد المصابين إلى 12.

الجزائر:

ارتفع عدد المصابين في الجزائر ليصل إلى 5 حالات في البلاد.

مصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية الأحد اكتشاف إصابة جديدة في مصر، ليصل العدد إلى شخصين. وفي ما بعد أعلنت الوزارة عن تعافي أول حالة كانت حاملة للفيروس داخل البلاد.

الأردن:

أعلنت الحكومة الأردنية أمس تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 لأردني في بداية الثلاثينات من عمره عاد من إيطاليا قبل نحو أسبوعين وحضر إلى المستشفى لإجراء الفحوصات بعد أن ظهرت عليه أعراض الفيروس.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية ليل أمس الإثنين تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد طالت مواطنا مغربيا قادما من إيطاليا، وأشارت إلى أن حالته لا تدعو للقلق وأنه تم وضع المصاب تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل في مستشفى بالدار البيضاء.

السعودية

بالرغم من الإجراءات اللتي اتخذتها المملكة العربية السعودية قبل أيام، لم ينجح وقف تأشيرات الدخول السياحية الى أراضيها والتأشيرات الخاصة بالعمرة المملكة في تجنب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، وأعلنت وزارة الصحة السعودية يوم أمس الإثنين إصابة مواطن وصل من إيران عبر البحرين.

تونس:

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي تسجيل أول إصابة بالفيروس المميت. وقال إن المصاب هو تونسي يبلغ من العمر 40 عاما كان مقيما في إيطاليا وعاد إلى البلاد الأربعاء الماضي.

فهل تنجو الدول العربية الأخرى، أم يكون مصيرها ممائلا. تساؤل لن يطول الحصول على إجابته.

أعراض خطيرة يجب التنبه إليها

في الوقت الذي تشعر فيه بعوارض مختلفة كالصعوبة في التنفس (إحدى أكثر العوارض الشائعة في الفيروس) والعطس المتكرر، إلى سيلان الأنف مثلا والسعال الجاف، ووجع جامد في الرأس.. ما عليك إلا القيام بالفحوصات اللازمة للتأكد من عدم إصابتك بالفيروس القاتل. ومن الأفضل عدم الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الطبية، إنما الاتصال بخدمة الطوارئ إذا كان ذلك متاحاً.

وإذا كانت النتيجة إيجابية، سيعمل القيمون على مراقبة وضعك وإعطائك العلاج المناسب.

بحسب منظمة الصحة العالمية قد تكون العوارض شديدة على بعض الأشخاص، وقد تؤدي إلى التهاب رئوي أو صعوبة في التنفس، عند بعض الأشخاص.

طرق الوقاية

إليكم أبرز النقاط التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية والتي يجب على المرء اتباعها في البلدان التي سجلت حالات إصابة بالفيروس، في محاولة لمنع انتشاره والوقاية منه.

_ الحرص على نظافة اليدين بالماء والصابون أو بمطهرات تحتوي على الكحول.

_ تغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال وأيضاً عند العطس.

_ تجنب الاختلاط بأشخاص تبدو عليهم أعراض الإصابة بنزلات برد وما شابه.

_ التأكد من طهو اللحوم والبيض بشكل جيد.

_ الابتعاد عن الحيوانات سواء في البرية أو المزارع بدون الإجراءات الوقائية.

وأدخل فيروس كورونا إلى كل أنحاء العالم سلوكيات جديدة ومن أبرزها رفض المصافحة في اليد والتقبيل والمعانقة وإلقاء التحية بـ"هز القدم". إضافة إلى ارتداء الأقنعة الواقية.

وتعد الدول الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الصين، هي كوريا الجنوبية (4812 حالة منها 477 جديدة و28 وفاة) وإيطاليا (2036 إصابة و52 وفاة) وإيران (1501 حالة و66 وفاة) واليابان (268 حالة بينها 14 جديدة و12 وفاة). وسجلت اليابان أكثر من 700 حالة على سفينة "دايموند برينسيس" السياحية.