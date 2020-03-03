شاهد: خامئني يغرس شجرة بمناسبة أسبوع الموارد الطبيعية في إيران

بمناسبة حلول أسبوع "الموارد الطبيعية" وتزامناً مع اليوم الوطني للتشجير في إيران، غرس المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي صبيحة الثلاثاء شجرتيْ فاكهة في حديقة مكتبه في طهران.

ويمتد أسبوع الموارد الطبيعية في إيران من 6 إلى 13 مارس/آذار، ويسمى اليوم الأول من هذا الأسبوع "يوم الشجرة" حيث يتم تشجيع الناس على زرع الأشجار والاعتناء بها.

فيروس كورونا

وصرح خامئني "أن غرس الأشجار خطوة مباركة" وأشار بخصوص فيروس كورونا "وجهت الشكر القلبي سابقاً للأطباء، الممرضين والفئات المعالجة، أرى من الواجب علي أن أشكر هؤلاء الأعزاء مرة أخرى بما يقومون به من أعمال بالغة القيمة".

وقال المرشد الأعلى لإيران "لدي بعض الطلبات لتقديمها للشعب الإيراني.. لا تنتهكوا نصائح وتعليمات السلطات". وأضاف " اتبعوا الإرشادات الطبية لمنع العدوى.. بما في ذلك غسل الوجه واليدين وتعقيم المنازل وأماكن العمل".