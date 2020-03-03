لجنة بالكونغرس تطالب إدارة ترامب برفع السرية عن وثائق التحقيق في جريمة خاشقجي

طالب أعضاء بلجنة الاستخبارات بالكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب بالكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بقضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وأرسل السيناتور ريتشارد بور رئيس اللجنة ونائبه السيناتور مارك وارنر خطاباً إلى المخابرات الأمريكية العامة يوم الإثنين للمطالبة برفع السرية عن وثائق التحقيقات.

وقُتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في العاصمة التركية إسطنبول عام 2018 ويشير عدد من أعضاء الكونغرس بأصابع الاتهام إلى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بالأمر بقتله منذ ذلك الحين.

ونفت السعودية علاقة ولي العهد مراراً.

وألزم القانون الأمريكي المخابرات بالكشف عن نتائج التحقيق في موعد أقصاه يناير – كانون الثاني الماضي وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وقال السيناتور رون وايدن، عضو لجنة الكونغرس: "لقد كانت عملية تغطية كاملة (على الجاني الحقيقي). القانون واضح ومحدد بشأن ما يجب أن يتم الكشف عنه".

وتقول إدارة ترامب إنها حققت العدالة في قضية مقتل خاشقجي عبر فرضها عقوبات بحق أكثر من 12 مواطناً سعودياً زعمت أنهم مطورتين في جريمة قتله.

وتواجه إدارة الرئيس ضغوطات كبيرة من أعضاء بالكونغرس يريدون فرض عقوبات أكبر بحق السعودية رداً على مقتل خاشقجي.