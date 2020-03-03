"يويفا" واثق من إقامة أمم أوروبا بالرغم من مخاطر فيروس كورونا

أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أليكسندر سيفيرين اليوم الثلاثاء عن ثقته في إقامة بطولة الأمم الأوروبية في موعدها الصيف المقبل بالرغم من تهديد انتشار فيروس كورونا للعديد من الفعاليات الرياضية وغير الرياضية.

ويزداد القلق وخاصة في ظل إقامة البطولة في 12 دولة أوروبية لأول مرة بخلاف نظام استضافتها القديم بواسطة دولة واحدة أو دولتين يشتركان في الحدود.

وقال السلوفيني سيفيرين إن فيروس كورونا يبقى ضمن العديد من التحديات الأخرى التي يواجهها يويفا عند تنظيم أي بطولة تابعة له إلا أنه "متفائل" أن بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) ستقام في موعدها المحدد.

ورفض سكرتير عام الاتحاد ثيودور ثيودوريديس الحديث عن تأجيل أي مباراة بالبطولة أو نقل ملعبها من دولة إلى أخرى كوقاية من الفيروس الآن.

وقال اليوناني إن الاتحاد سيتعامل مع أي مخاطر خاصة بكورونا "بجدية وبكل حالة على حدة".

وتقام بطولة الأمم الأوروبية بمشاركة 24 فريقاً في الفترة بين 12 يونيو – حزيران وحتى 12 يوليو – تموز القادم.