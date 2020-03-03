فيديو: المجر تستضيف نهائي يوروبا ليغ عام 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن اختيار ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست لاستضافة نهائي بطولة يوروبا ليغ عام 2022.

الملعب الذي أعيد بناؤه عام 2019 ويتسع لأكثر من 65 ألف متفرج سيكون واحدا من ضمن 12 ملعباً ستستضيف فعاليات بطولة الأمم الأوروبية التي ستقام الصيف القادم.

🏟 OFFICIAL: The 2022 UEFA @EuropaLeague final will be played at the new Puskás Aréna in Budapest, Hungary. 🇭🇺⁣

⁣#UEL#UEFAExCopic.twitter.com/ldKpRKBICO — UEFA (@UEFA) March 2, 2020

وبُني ملعب بوشكاش أرينا على أنقاض ملعب "نيبستاديون" الذي استضاف مباريات المنتخب المجري خلال حقبة البلاد الشيوعية.

ويحمل الملعب الجديد اسم أسطورة كرة القدم المجرية ونجم نادي ريال مدريد السابق فيرينك بوشكاش.

واحتضن ملعبا نيبستاديون وبوشكاش أرينا حفلات لفرق موسيقية دولية شهيرة مثل يو تو وكوين والمغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون.

كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن اختيار الملعب الأولمبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي لاستضافة كأس السوبر الأوروبية عام 2022 وملعب كازان أرينا في مدينة كازان الروسية ليحتضن نفس البطولة عام 2023.

ملعب هلسنكي الأولمبي أ ب

وستقام نهائيات دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم النسائية عامي 2022 و2023 في مدينتي تورينو الإيطالية وأيندهوفن الهولندية تباعاً.