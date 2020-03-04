احتدام المنافسة بين بايدن وساندرز مع اقتراب انتخابات الثلاثاء الكبير من نهايتها

يحقق المرشح الديمقراطي ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فوزا كبيرا إلى غاية الآن مع قرب الإنتخابات التمهيدية في الثلاثاء الكبير من نهايتها، متبوعا بالسيناتور برني ساندرز.

وفاز بايدن في من ولاية كل من ولاية فيرجينيا وكارولينا الشمالية وأوباما وأوكلاهوما وتينسي من أصل 15 ولاية ومقاطعة أمريكية في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الولايات المتبقية.

فيما حقق برني ساندرز الفوز في مسقط رأسه بولاية فيرمونت بالإضافة إلى ولاية كولورادو.

ومع تواصل إعلان النتائج أبدى ساندرز أملا في فوزه بالإنتخابات خلال كلمة له ألقاها في فيرمونت أمام أنصاره غير أن جو بايدن يبدو المرشح الأكثر حظا للفوز في هذه الإنتخابات.

وتتجه الأنظار نحو ولاية كاليفورنيا التي يعقد عليها ساندرز املا في تحقيق نتيجة تعزز تقدمه نظرا لأهمية هذه الولاية باعتبارها الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وتشكل كاليفورنيا 30 % من المندوبين الذين سيتم اختيارهم في هذا اليوم، مما يجعلها حاسمة في حصر الخيارات.