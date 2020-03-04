تركيا تعلن مقتل مهاجر برصاص الشرطة اليونانية والأخيرة تتهمها بنشر الأخبار الكاذبة

أعلنت السلطات التركية أن أحد المهاجرين قتل اليوم الأربعاء بنيران القوات اليونانية أثناء محاولته عبور الحدود بين تركيا واليونان، حيث اندلعت صدامات في الصباح.

وأصيب وفقاً لسلطات محافظة أدرنة الواقعة شمال غرب تركيا، ستة مهاجرين "بالذخيرة الحية". وقالت المحافظة في بيان أصدرته إن أحد الجرحى وهو رجل لم تحدد هويته وجنسيته توفي متأثرا بجروح في صدره.

في المقابل، نفت اليونان "نفيا قاطعا" الاتهامات التركية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس ردا على أسئلة الصحافيين بشأن الاتهامات التركية "أنفي ذلك نفيا قاطعا".

وقال بيتساس "تركيا تلفق وتنشر أخباراً كاذبة ضد بلادنا، لقد اختلقت أخبارًا مزيفة أخرى اليوم، تتعلق بإصابات مزعومة بإطلاق نار يوناني".

واتهمت اليونان السلطات التركية بإصدار بيانات مضللة بشكل منهجي فيما يتعلق بحركة طالبي اللجوء على الحدود بعد أن أعلنت أنقرة الأسبوع الماضي أنها لن تقف في طريق عبورهم إلى أوروبا عبر اليونان.

وقال بيتساس إن ادعاء تركيا بأنها سمحت لنحو 100 ألف شخص بعبور الحدود كان نبأ كاذباً أيضاً.