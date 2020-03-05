مصائب قوم عند قوم فوائد، هذا تماماً القول الذي ينطبق على مصمم أزياء كرواتي قرر استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا لصالحه.

فيبدو أن سمعة الفيروس الخطير لم تمنعه من التحول لمصدر إلهام لبدء خط إنتاج أقنعة يدر أرباحاً، رغم أن هذه الأقنعة لا تقي من المرض!

يقول المصمم زوران آراغوفيتش مالك علامة BiteMyStyle إن "الفكرة جاءت عفوية"، يضيف "كل صباح أثناء شربنا القهوة نتناقش حول فيروس كورونا ونقص الأقنعة، كنت أمزح على حسابي على إنستغرام بفكرة صنعي لأقنعة ملونة ومبهجة كتصاميمي".

لكن المزحة سرعان ما تحولت إلى حقيقة، وحاز القناع القطني المزين برسومات مستوحاة من شخصيات ديزني وفن البوب على اهتمام واسع عبر البلاد.

وقال المصمم إن عشرات الأقنعة، التي تبلغ تكلفتها نحو عشرة دولارات، بيعت منذ أن بدأ الإنتاج منذ أسبوعين، وما زال الطلب عليها عالياً.

آراغوفيتش، الذي يعتقد أن أفضل طريقة لمحاربة الخوف من الفيروس هو باستخدام عناصر إيجابية كالملابس، أكد أن "هذه ليست أقنعة طبية بل إكسسوارات أزياء مبهجة".

وسجلت كرواتيا تسع حالات للفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 3200 شخص في جميع أنحاء العالم.