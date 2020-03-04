شاهد: "الرجل العنكبوت" الفرنسي يتسلق برجاً في برشلونة للتوعية بكورونا

قام المتسلق الفرنسي آلان روبرت الملقب بـ"الرجل العنكبوت" بتسلق ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها 144 متراً في برشلونة في خطوة لرفع الوعي حول فيروس كورونا.

وتمكن المتسلق الفرنسي الأربعاء 4 آذار/ مارس من الوصول إلى قمة برج "أغبار" في المدينة الكتالونية، والتقطت صور ومقاطع فيدو لروبرت أثناء تسلقه، ثم اقتياد الشرطة له عند عودته إلى الأرض.

وخاض روبرت هذه المغامرة لدعوة الحكومات والأفراد ليكونوا أكثر مسؤولية فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

يذكر أن "الرجل العنكبوت" حاول تسلق برج "شارد" في العاصمة البريطانية لندن، إلا أن حكم محكمة حال بينه وبين تنفيذ مأربه.