شاهد: النجمة العالمية "كاتي بيري" تعلن عن حملها في فيديو كليب

أعلنت النجمة العالمية "كاتي بيري" عن حملها الأول من خطيبها الممثل "أورنالدو بلوم" في مقطع فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "نيفر وورن وايت".

وتظهر النجمة البالغة من العمر 35 عاما في مقطع فيديو كليب "نيفر وورن وايت" ببطنها المستديرة وقالت لمعجبيها في فيديو مباشر في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام " شاهدوا هذا الفيديو كليب لأغنيتي الجديدة حتى النهاية، هناك مفاجأة لكم. مفاجأة تكبر يوما بعد يوم".

وظهرت بيري في إحدى لقطات "الكليب" مرتدية فستانا أبيضا وهي تسمك بطنها بنفس الطريقة التي تمسك بها المرأة الحامل بطنها.

وتعيش كاتي بيري قصة حب منذ أربع سنوات مع الممثل أورنالدو بلوم البالغ من العمر 42 سنة.

وصرح بلوم شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم "أريد أن أنجب المزيد من الأطفال من كاتي" علما بأنّ لديه إبنا يدعى "فلين" من زوجته السابقة.