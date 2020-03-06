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أستراليا

جريدة ترفع عدد صفحاتها لمواجهة "طوارئ ورق المراحيض" بسبب كورونا

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بقلم:  يورونيوز
الصفحة الرئيسية من عدد إن تي نيوز
الصفحة الرئيسية من عدد إن تي نيوز   -  
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NT News
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يدفع انتشار الإصابة بفيروس كورونا المميت الناس حول العالم لحالات من الذعر بسبب الخوف المبالغ فيه من نفاذ المواد الأساسية المساعدة على الوقاية من الفيروس. وظهرت مشاهد خلو أرفف الأسواق في عدد من العواصم العالمية في ظل تهافت الناس على شراء منتجات كالمنظفات وأوراق المراحيض وهو ما جعل وسم "طوارئ أوراق المراحيض" يتصدر موقع تويتر في أستراليا بالتحديد.

وأعلنت عدة شركات منتجة لأوراق المراحيض في أستراليا نفاذها من الأسواق بعد إقدام المواطنين على شراء كميات كبيرة منها خلال الأيام القليلة الماضية.

واستغلت صحيفة "إن تي نيوز" حالة الذعر الحاصلة لطبع ملحق خاص مكون من ثمان صفحات إضافية يمكن استخدامها لاحقاً كأوراق للمراحيض.

وقال مات ويليامز، رئيس تحرير الصحيفة: "صحيفتنا معروفة حول العالم بتفهمها لاحتياجات القراء... الناس الآن في حاجة ماسة لأوراق المراحيض لذلك توجب علينا تزويدهم بما يحتاجونه".

وتم تسجيل 60 إصابة وحالتين وفاة جراء الفيروس في أستراليا حتى الآن.

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