الشرطة البرازيلية تحقق في قضية احتيال وشعوذة في كاتدرائية وعدت بتحصين المصلين ضد فيروس كورونا

فتحت الشرطة البرازيلية تحقيقا حول إمكانية حدوث احتيال وشعوذة في كاتدرائية غلوبل دو في البرازيل بعد أن انتشرت معلومات تفيد بأن القس وعد بتحصين المؤمنين ضد فيروس كورونا في بورتو أليغري.

وخلال قداس الأحد، أعلنت الكنيسة في كتيبها الأسبوعي قدرتها على تحصين المصليين ضد وباء كورونا.

كما تم تصوير القداس الذي قدمه القس سيلفيو ريبيرو وتم تداول مقاطع مختلفة للقس على وسائل التواصل الاجتماعي من أهمها المقطع الذي يقول فيه "إذا كان لديك الروح القدس، فسوف يسقط المرض عندما يصل إليك" وفي مقطع آخر قال "إن الفيروس التاجي هو بوق الله، أعلن أنني أتوب (أكرر). ما هو الفيروس التاجي؟ إنه ليس من أجلك (أكرر) ....... لن يموت أي شخص يغسل ويسترد ويخلص ويغفر ويبرر ويلهم ويمسح ويغسل وينقذ بدم يسوع."

وتلقت وزارة ريو غراندي دو سول العامة، عشرة شكاوى مختلفة حول وعد الكنيسة المزعوم بالشفاء من فيروس كورونا أو الحماية منه.

كما تم إبلاع مكاتب العدالة الجنائية وحماية الصحة والعدالة المدنية البرازيلية، للتحقق من النتائج القانونية المحتملة.