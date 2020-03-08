فيديو: مصرع 32 شخصا بينهم عراقيون بحادث سير في سوريا

قضى 32 شخصاً جراء اصطدام صهريج للوقود بحافلتي ركاب وعدد من السيارات على طريق يربط مدينة حمص بالعاصمة دمشق، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

وقال وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون إن الحادث سببه عطل بمكابح الصهريج أدى إلى اصطدامه بحافلتي ركاب على متنهما عدد من الركاب العراقيين، وخمس عشرة سيارة.

ونقلت الوكالة عن رئيس فرع مرور ريف دمشق العقيد عبد الجواد عوض قوله إن عدد الوفيات ازداد إلى 32 شخصاً وإصابة 77 آخرين.

وكان وزير الداخلية السوري قد أعلن بادئ الأمر وفاة 22 شخصاً وإصابة 70 في الحادث.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي السوري انتشار فرق الإنقاذ في موقع الحادث.

ونشرت "سانا" صوراً للحادث تظهر مقدّمة إحدى الحافلتين مهشّمة.

ويعتقد أن بين الضحايا عراقيين شيعة كانوا عائدين من زيارة للأماكن المقدّسة قرب العاصمة السورية.

وتستقطب سوريا التي تضمّ أماكن مقدّسة أعداداً كبيرة من الزوار الشيعة من حول العالم على الرغم من الحرب التي تشهدها منذ ثماني سنوات والتي شرّدت الملايين.