"يوم المرأة": قائمة بوجوه نسائية شابة تألقت وتفردت في عالم الرياضة

أشلي بارتي

لاعبة كرة مضرب أسترالية، ولدت في العام 1996 وفازت بإحدى البطولات العالمية الكبرى للتنس، أو ما يمسى بـ"الغراند سلام". صنّفتها رابطة محترفات التنس الأولى عالمياً بعدما فازت ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2019 في المواجهات الفردية.

أشلي بارتي بعد فوزها على التشيكية بترا كفيتوفا في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020 AP Lee Jin-man

كوري غوف (كوكو غوف)

اسمها كوري ولكنها تلقب بـ"كوكو" وحققت نجاحاً باهراً في الساحة الرياضية الأميركية. ولدت في الولايات المتحدة عام 2004 وحققت في عمر الرابعة عشرة بطولة رولان غاروس (فرنسا) للناشئين، كما حققت لقبين في منافسات الزوجي. إضافة إلى ذلك، حققت صاحبة الـ15 عاماً فوزاً مفاجئاً على المخضرمة فينوس ويليامز في بداية العام.

كوكو غوف خلال مؤتمر صحافي بعد خسارتها نهائي أستراليا المفتوحة AP Lee Jin-man

ماريا شارابوفا

أعلنت اعتزالها في نهاية شباط/فبراير الماضي بعد مسيرة تصدرت خلالها تصنيف المحترفات وأحرزت خمسة ألقاب في البطولات الكبرى منها ويمبلدون وأستراليا المفتوحة ورولان غاروس. غير أن مسيرة الروسية (32 عاماً) توقفت بشكل مفاجئ في العام 2016، بعد فحص منشطات إيجابي على هامش بطولة أستراليا، ما أدى الى إيقافها 15 شهراً.

Maria Sharapova AP Damian Dovarganes

دليلة محمّد

دليلة محمّد عداءة أميركية من مواليد 1990 (نيويورك) وهي متخصصة في مسابقة 400 متر. سجّلت رقمين قياسيين بعمر 29 عاماً في سباق 400 متر حواجز، خلال كأس العالم 2019 الذي أقيم في قطر. تعتبر محمّد أيضاً إحدى الرياضيات المسلمات اللواتي بدأن بدخول العالم الرياضي منذ 2010، مثل البحرينية سلوى عيد ناصر (عداءة) ونيا علي (ألعاب قوى) أو الهولندية-الإثيوبية سيفان حسن (عداءة).

دليلة محمد خلال منافسات كأس العالم في الدوحة في 2019 AP David J. Phillip

أليكس مورغان

بطلة العالم في عامي 2015 و2019 مع المنتخب الأميركي لكرة القدم وفازت بالميدالية الذهبية مع الفريق الأولمبي في أولمبياد لندن عام 2012. في سجلّها 132 مشاركة في مختلف المنافسات و59 هدفاً وتعتبر من أبرز لاعبات كرة القدم في الولايات المتحدة حالياً. ولدت في العام 1989 وتلعب الآن لصالح نادي أورلاندو برايد بعدما عادت من فرنسا حيث لعبت لصالح ليون.

لاعبة كرة القدم، الأميركية، أليكس مورغان Invision Richard Shotwell

سيمون بايلز

لاعبة جمباز فني أميركية من مواليد 1997، حازت على الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي خلال الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 التي أقيمت في ريو دي جانيرو البرازيلية. في سجّلها 27 ميدالة ذهبية و4 فضيات و4 برونزيات حازت عليها ضمن منافسات مختلفة منذ العام 2013 (جمباز قفز، حركات أرضية، عارضة التوازن) وذلك خلال بطولات مختلفة.

سيمون بايلز عارضة ميداليات حققتها خلال منافسات شتوتغارت في 2019 AP Marijan Murat

دينا أشر سميث

أسرع امرأة في تاريخ العالم! العداءة التي ولدت في بريطانيا في العام 1995 فازت ببطولة العالم ضمن منافسات 200 متر في 2019 وبالبطولة الأوروبية لمسابقة 200 متر في العام 2016. سميث سجّلت أرقاماً قياسية على الصعيد البريطاني لمسابقتي الـ200 والـ100 متر، بـ21.88 ثانية و10.83 ثانية على التوالي.