فيديو: مسيرة في بيروت لدعم المرأة والمطالبة بحقوقها رغم فيروس كورونا

شارك لبنانيون ولبنانيات اليوم، الأحد، في مسيرة على هامش اليوم العالمي للمرأة في العاصمة بيروت، مطالبين السلطة بتشريع قوانين تعطي المرأة اللبنانية حقوقها المنقوصة.

وعلى الرغم من إعلان بعض الجهات المنظمة والنسوية، منذ يوم أمس، تأجيل المسيرة، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، غير أن المئات خرجوا بشكل فردي إلى الشواع مطالبين الحكومة بسن قوانين تعيد للمرأة اللبنانية حقوقها كاملة.

وقالت إحدى منظمات المسيرة التي كتبت على جسمها "أنا أقرر ماذا ألبس": "لن يسكت عن حقوقنا، ونريد أيضاً أن نقول لهؤلاء (الذين في السلطة) إننا سنعود وسنطالب دائماً بحقوقنا حتى يسقط هذا النظام الذي لا يمنحنا حقوقنا".

وقالت مشاركة أخرى إنها حضرت لأن السلطة اللبنانية "تكافح النساء بشتى الطرق الممكنة" مضيفة أنها تطالب بحقوق المرأة و"تحارب التحرش والاغتصاب".

ويمنع القانون اللبناني المرأة اللبنانية من إعطاء الجنسية لأولادها في حال كانت متزوجة من غير لبناني، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات والجدالات في الآونة الأخيرة.

حتى أن وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، الذي هنّأ المرأة بيومها العالمي عبر حسابه في تويتر، لم يسلم من الانتقادات، بسبب موقفه من قانون الجنسية.