عاجل
This content is not available in your region

لبنان

فيديو: مسيرة في بيروت لدعم المرأة والمطالبة بحقوقها رغم فيروس كورونا

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
euronews_icons_loading
فيديو: مسيرة في بيروت لدعم المرأة والمطالبة بحقوقها رغم فيروس كورونا
حقوق النشر
AFP
حجم النص Aa Aa

شارك لبنانيون ولبنانيات اليوم، الأحد، في مسيرة على هامش اليوم العالمي للمرأة في العاصمة بيروت، مطالبين السلطة بتشريع قوانين تعطي المرأة اللبنانية حقوقها المنقوصة.

وعلى الرغم من إعلان بعض الجهات المنظمة والنسوية، منذ يوم أمس، تأجيل المسيرة، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، غير أن المئات خرجوا بشكل فردي إلى الشواع مطالبين الحكومة بسن قوانين تعيد للمرأة اللبنانية حقوقها كاملة.

وقالت إحدى منظمات المسيرة التي كتبت على جسمها "أنا أقرر ماذا ألبس": "لن يسكت عن حقوقنا، ونريد أيضاً أن نقول لهؤلاء (الذين في السلطة) إننا سنعود وسنطالب دائماً بحقوقنا حتى يسقط هذا النظام الذي لا يمنحنا حقوقنا".

وقالت مشاركة أخرى إنها حضرت لأن السلطة اللبنانية "تكافح النساء بشتى الطرق الممكنة" مضيفة أنها تطالب بحقوق المرأة و"تحارب التحرش والاغتصاب".

ويمنع القانون اللبناني المرأة اللبنانية من إعطاء الجنسية لأولادها في حال كانت متزوجة من غير لبناني، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات والجدالات في الآونة الأخيرة.

حتى أن وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، الذي هنّأ المرأة بيومها العالمي عبر حسابه في تويتر، لم يسلم من الانتقادات، بسبب موقفه من قانون الجنسية.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox