شاهد: بوتين يحتفل بيوم المرأة بركوب الخيل وسط شرطيات روسيات

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوج الشرطة الأول في موسكو متجولاً برفقة بعض من فارسات الشرطة حول الساحة على ظهور الخيول.

وأجرى بوتين عدة لفات ضمن الصالة المغلقة، بمشاركة 16 فرساً وفارساً. ممتطياً خيلاً بنياً بخلاف باقي الجياد البيضاء المحيطة بفرسه.

زيارة الرئيس الروسي لفوج الشرطة في موسكو جاء عشية عيد المرأة، حيث تمت دعوته لرؤية كيف يقومون بعملهم.

Reuters

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وحسب وكالة سبوتنيك الروسية فقد قام الرئيس بوتين بإهداء الفوج حصاناً من نوع " أورلوف تروتر" واسمه "زلتوي لوتش" وعمره 4 سنوات.

ويتكون الفوج التشغيلي الأول من كتيبتين سلاح الفرسان وكتيبة خاصة تعمل بمثابة الشرطة السياحية، ويوجد في الفوج 857 موظفاً.