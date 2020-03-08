شاهد: تصاعد الاشتباكات بين مهاجرين والشرطة اليونانية

ارتفعت وتيرة الاشتباكات بين الشرطة اليونانية ومهاجرين غير شرعيين على الحدود اليونانية – التركية بعدما فتحت أنقرة حدودها لعبور الآلاف منهم باتجاه دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. واستخدمت الشرطة رشاشات المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع بوجه المهاجرين الذين طالبوا بفتح أبواب العبور إلى اليونان. واتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنقرة بعدم الوفاء بالتزامها باتفاقها السابق مع الاتحاد الأوروبي بشأن منع المهاجرين من التدفق إلى القارة العجوز.
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