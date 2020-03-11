الصين: حجر صحي لمدة أسبوعين لكل الواصلين إلى بكين من الخارج

أعلنت بلدية بكين الأربعاء أن جميع الذين يصلون إلى العاصمة من الخارج سيوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، مع زيادة عدد الحالات المستوردة المصابة بفيروس كورونا الجديد المسجلة فيها.

وبالإضافة إلى الأشخاص القادمين من دول متضررة بشدة بالفيروس والذين يخضعون بالفعل للحجر الصحي، سيتم الآن وضع أي راكب يصل من أي دولة أجنبية "تحت المراقبة في المنزل أو في مكان مخصص لهذا الغرض"، وفق ما أعلن المسؤول في المدينة تشانغ تشيانغ خلال مؤتمر صحافي.

كانت سلطات بكين تجبر بالفعل الوافدين من بعض البلدان المتضررة إلى وضع أنفسهم في الحجر الصحي ولا سيما من كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا واليابان.

لكن مع ازدياد عدد البلدان المتأثرة بوباء كوفيد-19 كثفت إجراءاتها بعد ازدياد عدد الحالات المستوردة.

وأبلغت سلطات بكين الأربعاء عن ست إصابات جديدة هم خمس لدى أشخاص عادوا من إيطاليا وواحدة من الولايات المتحدة.

وأحصت الصين حتى الآن 3158 حالة وفاة من الإجمالي العالمي الذي تجاوز 4000 الثلاثاء.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 80778 في الدولة الآسيوية، من إجمالي عالمي يزيد عن 117000.