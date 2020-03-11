أوروبا وكورونا..كيف تنسق الدول لمواجهة الفيروس؟

بعد أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 30 حالة ،قررت السلطات الفرنسية منع التجمعات في كامل أنحاء البلاد لمنع استشراء الفيروس.الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر في وقت سابق أن بلاده تجابه وباء لا يرحم.

كوفيد 19 هذا الفيروس المستجد بدأ يتسلل إلى كثير من دول الاتحاد الأوروبي، فانتشر الذعر في ألمانيا وفي إيطاليا، حيث أضحت شوارع بعض المدن خاوية من المارة كما هو الحال في بعض مدن إيطاليا

بعض نواب البرلمان الأوروبي، تحدث عن غياب استراتيجية واضحة المعالم لدى الأوروبيين لمواجهة كورونا

ويقول دراغوس ديسبلارو، نائب في البرلمان الأوروبي

"نحن أحوج ما نكون إلى ردة فعل من لدن الاتحاد الأوروبي، ردة فعل كافية شافية و منسقة ما بين دول الاتحاد"

السبل الممكنة لوقف استشراء الفيروس

حتى ننجح جميعا في إيقاف استشراء الوباء، و بشكل خاص ما يتعلق منه بالتأثير على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.على كامل دول الاتحاد الأوروبي العمل معا بغية الحفاظ على الصالح العام للأوروبيين و بما يضمن رفاهيتهم وراحتهم.

وتقول سكا كيلر، نائب في الاتحاد الأوروبي

"نحتاج إلى أنظمة اجتماعية تمكن الأفراد من الاستفادة من إجازات مرضية بالفعل للبقاء في منازلهم عندما ينتابهم شعور أن وضعهم الصحي لا يسمح لهم بالتوجه إلى أماكن عملهم".

الحكومات المسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة

و يرى آخرون أن الدول هي التي تقع على عاتقها المسؤولية الكبرى لمجابهة ظواهر كتلك التي يعرفها العالم اليوم، بعد انتشار فيروس كورونا..لسبب بسيط أنها هي التي تملك المقومات لمساعدة الأشخاص على مواجهة الأخطار الداهمة.

ويقول أندري روجيه،نائب في البرلمان الأوروبي عن مجموعة الهوية والديمقراطية الفرنسية

"من القادر على التدخل بسرعة و بفعالية؟ الدولة..من القادر على إغلاق الحدود والمنافذ؟ الدولة".

كورونا ..اختبار حقيقي لتضامن أوروبا

تفشي فيروس كورونا، يعتبره بعضهم أكبر اختبار سوف تعكس نتائجه المنطلقات التأسيسية للتضامن الأوروبي

وتقول فرانس فيتزغراد، نائب في البرلمان الأوروبي ممثلة عن حزب الشعوب الأوروبية

"الأمر يشبه تماما الركود الذي ضرب العالم في 2008، حيث إن نتائجه الخطرة تجلت ملامحها بشكل واضح في موجة الاضطرابات التي شملت عمليات التنسيق و العثور على السبل الممكنة للاستفادة من الموارد اللازمة. حيث يتعين على العمال البقاء في منازلهم، ومن أجل ذلك أعتقد أن على مؤسساتنا المالية أن تعثر لها عن حلول ناجعة من شأنها مساعدة الأفراد والعائلات لضمان شؤونهم المالية"

يبدو أنا الوضع الحالي يمضي نحو حالة التفاقم حيث أغلق البرلمان الأوروبي أبوابه حتى إشعار آخر، لعل هذا الإجراء سيكون اختبارا ميدانيا لمدى فعالية الأنظمة الصحية الأوروبية وامتحان لمدى قدرة بروكسل على التحمل و الثبات لمجابهة الفيروس.