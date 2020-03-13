شاهد: رئيس إندونيسيا يشرف بنفسه على حملة تعقيم آلاف المساجد بسبب كورونا

اتخذت السلطات في إندونيسيا حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

أبرز هذه الخطوات كانت عمليات تطهير وتعقيم آلاف المساجد في الدولة التي تعد من أكبر الدول الإسلامية في العالم، قبل إقامة صلاة الجمعة.

في المسجد الكبير أو ما يعرف بمسجد الاستقلال في جاكارتا، حضر الرئيس جوكو ويدودو بنفسه برفقة عدد من الوزراء عملية التطهير اليوم الجمعة.

مسجد الاستقلال هو أحد أكبر المساجد في جنوب شرق آسيا، ويستوعب أكثر من مئة ألف مصل. ويدين 88% من سكان إندونيسيا بالإسلام.

ومن المتوقع أن تشمل عملية التعقيم جميع المساجد في البلاد وتحديدا في المناطق المشتبه إصابتها بفيروس ووهان التاجي.

وأصيب أكثر من 130 ألف شخص بالفيروس في أنحاء العالم وتوفي قرابة 5 آلاف.