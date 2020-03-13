فيروس كورونا: العالم في مواجهة "كوفيد-19" آخر المستجدات لحظة بلحظة

أصيب أكثر من 130 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم حتى تاريخ اليوم الجمعة بفيروس كورونا القاتل الذي ظهر في أواخر ديسمبر/كانون الأول في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان وتوفي قرابة 5 آلاف.

تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة نشرها صباح اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن "الفحوص أكدت إصابة شخص ثان بفيروس كورونا"، وأن أنقرة اتخذت التدابير اللازمة لمكافحة انتشار هذا الوباء.

أستراليا

أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون أن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى.

وقال الوزير النافذ في الحكومة وأحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا "استيقظت من النوم هذا الصباح مع حرارة مرتفعة وألم في الحلق".

وأضاف "تقضي سياسات الصحة في ولاية كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى وقد التزمت بالارشادات". وأكد داتون أنه يشعر أن حالته "جيدة". إلا أن تشخيص المرض لديه سيثير مخاوف حول احتمال إصابة وزراء آخرين ورئيس الوزراء سكوت موريسون.

ودعت أستراليا الجمعة مواطنيها إلى إعادة النظر في خطط السفر إلى الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون "ننصح جميع الأستراليين بإعادة النظر في الحاجة للسفر إلى الخارج في هذه الفترة، بغض النظر عن الوجهة والعمر والصحة". وأضاف أن الحكومة تدرس حظر وقف الفعاليات لأكثر من 500 شخص.

وكانت الحكومة قد حذرت في وقت سابق من السفر إلى بؤر المرض في الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

الصين

أعلنت وزارة الصحة في الصين اليوم الجمعة أنه تم تسجيل ثماني إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا القاتل، وهو أدنى رقم في البلاد منذ بدء نشر الإحصاءات المتعلّقة بالإصابات في منتصف كانون الثاني/يناير.

ولفتت إلى أنه من بين الإصابات الجديدة تمّ تسجيل خمس حالات في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس في أواخر العام 2019.

أمّا الحالات الثلاث الأخرى، فسُجّلت اثنتان منها في شنغهاي وواحدة في بكين، وقد تسبّب بها أشخاص وافدون من الخارج لم تُحَدّد جنسياتهم.

ولدى الصين الآن ما مجموعه 88 حالة "مستوردة" من دول أخرى، وهو ما يمثّل تحدّيا جديدا للسلطات الصحية.

كما أعلنت الوزارة عن سبع وفيّات أخرى في البلاد جرّاء الفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 3176 في البر الصيني الرئيسي.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبيّة اليوم الجمعة تسجيلها أقلّ عددٍ من حالات الإصابة الجديدة بفيروس ووهان التاجي في ثلاثة أسابيع.

وقالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنّ عدد المرضى الذين تعافوا تجاوزَ الخميس وللمرّة الأولى عدد الإصابات الجديدة.

وفي المجموع، تمّ الخميس تسجيل 110 حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 7979 حالة.

كندا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن نتائج اختبار فيروس كورونا الجديد الذي خضعت له زوجته جاءت إيجابية.

ولفت البيان الصادر عن المكتب إلى أن صوفي ستبقى في الوقت الحالي في عزلة، وأنها بحالة جيدة وتتخذ كل الخطوات الموصى بها.

وأكد ترودو في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية عبر موقع تويتر أنه "يشعر أنه بحالة جيدة ولا تظهر عليه أعراض، إلا أنه سيقوم باتباع إرشادات الأطباء ويستمر في العزلة في الوقت الحالي، وأنه سيتابع عمله من المنزل ويقوم بعقد اجتماعات عبر الفيديو وعقد المؤتمرات عن بعد".

إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية "بشكل فوري" لمواجهة انتشار فيروس كورونا وإنقاذ حياة العديد من المواطنين على حد تعبيره، معلناً في الوقت نفسه إغلاق المدارس والجامعات.

وقال "أدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ لمدة محددة، بدءاً من هذا المساء"، مضيفاً "لندع السياسة جانباً، بمقدورنا العودة إليها لاحقاً".

ومن جانبه، وافق منافسه الرئيسي، زعيم حزب أزرق-أبيض الوسطي، بيني غانتس على "التباحث بشأن تشكيل حكومة طوارئ وطنية واسعة، تضم ممثلين عن كل الأطراف".

وأحصت وزارة الصحة الإسرائيلية 109 إصابات بالفيروس، مشيرة إلى أنّ أكثر من 32 ألف شخص هم حالياً في الحجر الصحي.

الولايات المتحدة الأمريكية

وجّه المرشّحان الساعيان إلى نيل بطاقة الترشيح الديمقراطيّة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن وبيرني ساندرز، انتقادات شديدة أمس الخميس للطريقة التي يُدير فيها الرئيس دونالد ترامب ملفّ فيروس كورونا القاتل، منددين بـ"عدم كفاءته" وبـ"لجوئه إلى كراهية الأجانب".

وكان خبراء الصحة وجّهوا أيضا انتقادات إلى السلطات بسبب تقليلها من شأن هذه الأزمة وتأخّرها في تطوير اختبارات الفحص.

هذا وأعلنت مصادر دبلوماسية أنّ الفحوص الطبّية أظهرت إصابة دبلوماسيّة من بعثة الفيليبين لدى الأمم المتحدة بفيروس ووهان التاجي، لتكون بذلك أوّل إصابة مسجّلة في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك.

وهذه الدبلوماسيّة العاملة في اللجنة السادسة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة والتي تتعاطى بالمسائل القانونيّة، توجّهت إلى مقرّ الأمم المتحدة للمرّة الأخيرة يوم الإثنين. وفي اليوم التالي، ظهرت عليها أعراض انفلونزا ورأت طبيبا، ليتبين في ما بعد إصابتها بكوفيد_19.

وجاء في رسالة للبعثة الفيليبينية أنه إغلاق البعثة وأُصِدرت تعليمات لجميع الموظفين بضرورة الخضوع لحجر صحّي.

قبرص

أعلنت السلطات القبرصية أمس الخميس، أنه من المقرر أن تصل اليوم الجمعة سفينة الرحلات البحرية ماركو بولو إلى ميناء ليماسول وعلى متنها 800 راكب، معظمهم إيطاليون ويُشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

وأضافت أن السفينة السياحية ستتمكن من الرسو قبالة الساحل الجنوبي لقبرص ولكن لن يُسمَح لمن هم على متنها بالنزول.

وأضاف وزير النقل القبرصي يانيس كاروسوس في تغريدة "نحن نعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة"، مشيرا إلى "تعليمات" أعطاها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وأفاد التلفزيون الحكومي "سي بي سي" أن السفينة موجودة في البحر منذ شهر بعد رحلة أجرتها إلى الهند، لافتا الى أنها أبحرت باتجاه قبرص بعد رفض إسرائيل استقبالها.

وبحسب "سي بي سي"، فقد أبلغ طبيب السفينة السلطات القبرصية بأنّ بعض الركاب يعانون من أعراض التهاب رئوي وبينهم امرأة بحاجة إلى علاج طبي.

غانا

أعلنت السلطات الصحّية في غانا أمس الخميس تسجيل حالتَي إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرةً إلى أنّ المصابَين كانا وصلا من النروج وتركيا وأنّ "حالتهما مستقرّة"، ومؤكّدةً أنّ الوضع "تحت السيطرة".

وقال وزير الصحّة كواكو أجيمان مانو خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، إنّ "وزارة الصحّة أكّدت وجود حالتَي إصابة بكوفيد-19"، مشيرا إلى أنه تم عزل المريضين.

وأضاف أجيمان مانو أنّ عمليّة التعرّف إلى الأشخاص الذين خالطوا المريضَين جارية.

وسُجّل عدد من الإصابات بالفيروس في غرب إفريقيا، ولا سيّما في نيجيريا والسنغال وتوغو وبوركينا فاسو.

الغابون

أعلنت حكومة الغابون الخميس تسجيل أوّل إصابة بفيروس كورونا تمّ تشخيصها لدى مواطن عائد من مدينة بوردو الفرنسية.

وقالت الحكومة في بيان "يتعلّق الأمر بأحد مواطنينا البالغ من العمر 27 عاما كان يقيم في بوردو"، وأضافت أنه "لدى وصول المصاب إلى ليبرفيل في 8 آذار/مارس، لم تظهر عليه أية أعراض، إلا أنه في اليوم التالي بدأ يعاني من السعال والتهاب في الحلق وصعوبة في التنفّس". ليتبين بعد إجراء الاختبار إصابته بفيروس ووهان التاجي.