ماكرون يرد على منتقديه عدم إرجاء الانتخابات المحلية.. فرنسا ستتغلب على أزمة كورونا

انتقد عمدة الدائرة الثانية في العاصمة الفرنسية باريس المضي قدماً في إجراء الانتخابات البلدية اليوم الأحد وسط ارتفاع المخاوف من انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ماكرون للصحفيين بعد تصويته إنه لضامن لصحة المواطنين الفرنسيين وللحياة الديمقراطية لفرنسا، وأكد ماكرون في دفاعه عن قراره عدم إرجاء الانتخابات مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أن فرنسا ستتغلب على هذه الازمة من خلال تحلي الجميع بالمسؤولية.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة عن عدة إجراءات لمكافحة الوباء منها تعليق الدراسة وإغلاق المطاعم ومتاجر المستلزمات غير الضرورية إلا انه أصر على إجراء الانتخابات في موعدها اليوم على الرغم من إصابة حوالي 4500 شخص ووفاة 91 جراء الفيروس.

وقال جاك بوتو، عمدة الدائرة الثانية بالعاصمة: "من التناقض أن نعلن دخول المرحلة الثالثة من الوباء وفي الوقت نفسه ننظم انتخابات يجتمع فيها الآلاف من المصوتين في مساحات محدودة ثم نأمر بعد ذلك بإغلاق المقاهي والملاهي. أنه أمر غير مفهوم".

وأضاف: "كان من الحكمة أن ننتظر قليلاً خاصة وأننا لا نعرف إذا ما كانت الجولة الثانية ستقام الأحد القادم كمان كان مقرراً لها أم لا".

وتقام الانتخابات لاختيار رؤساء الدوائر الفرنسية وعددها 35 ألف دائرة على جولتين اليوم والأحد المقبل.

واتخذت السطات إجراءات خاصة لتنظيم الانتخابات مثل توفير الإرشادات الصحية داخل لجان الاقتراع ومنع الاختلاط الجسدي وتقليل التفاعل مع الأوراق والمستندات وتوفير مساحة ما لا يقل عن متر واحد بين كل شخص وآخر.

وشوهد ماكرون أثناء تصويته اليوم حيث حرص على تعقيم يديه قبل وبعد العملية.