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العالم

ميركل تعلن حظر دخول الاتحاد الأوروبي لثلاثين يوما بسبب فيروس كورونا

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بقلم:  يورونيوز
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ميركل تعلن حظر دخول الاتحاد الأوروبي لثلاثين يوما بسبب فيروس كورونا
حقوق النشر  AFP
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اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت بالاجماع الثلاثاء حظر دخول الافراد المنتمين الى دول من خارج التكتل لثلاثين يوما بهدف الحد من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع عبر الفيديو مع قادة الدول الأوروبية ان الدول الاعضاء "وافقت كلها على فرض حظر" دخول "مع بعض الاستثناءات" الطفيفة، موضحة ان هذا الحظر سيسري لثلاثين يوما.

واكدت ان "المانيا ستنفذ هذا القرار فورا".

وتشمل الاستثناءات مواطني الدول الاخرى الذين يحق لهم ان يقيموا فترة طويلة في احدى دول الاتحاد.

واوضحت وزارة الداخلية الألمانية ان من لديهم سبب طارئ للدخول، مثل حضور جنازة او حضور جلسة امام محكمة، يجب ان يكونوا مزودين وثائق تبرر ذلك.

واوضحت ميركل ان الاتحاد الأوروبي "سينسق" عودة عدد كبير من الاوروبيين العالقين في الخارج بسبب الاجراءات المشددة التي فرضت للتصدي لانتشار وباء كورونا.

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