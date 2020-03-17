إصابة أكثر من ثلث لاعبي نادي فالنسيا لكرة القدم بفيروس كوفيد-19 (كورونا)

أكد فالنسيا، أول ناد إسباني لكرة القدم يعلن عن إصابة لاعبيه بـ فيروس كوفيد-19 (كورونا)، أن 35% من تشكيلته وموظفيه جاءت اختباراتهم ايجابية، لكن دون حالات خطيرة.

وقال النادي الاسباني الاثنين إن تفشي الفيروس في صفوفه، جاء نتيجة رحلته الشهر الماضي إلى ميلانو، المنطقة المعلنة "عالية المخاطر" من قبل السلطات الايطالية، وذلك لخوض ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال اوروبا ضد أتالانتا.

وأضاف النادي إنه برغم الاجراءات المشددة المعتمدة من النادي بعد المباراة، فإن النتائج الاخيرة أزظهرت أن التعرض المتأصل لهكذا مباريات، تسبب باختبارات ايجابية لنحو 35%" من اللاعبين والمدربين. وتابع النادي أن كل الحالات دون عوارض ظاهرة، وهي معزولة راهنة في منازلها، تتلقى التقييم الطبي وتنفذ خططها التدريبية المقررة.

وكان نادي فالنسيا أكد الأحد أن اختبارات خاصة بالفيروس لخمسة من لاعبيه وموظفيه، بينهم مدافعه الأرجنتيني إيزيكييل غاراي، جاءت ايجابية. وأصبح غاراي أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإسباني، يعلن عن إصابته بفيروس كوفيد-19.

وجاء الاعلان عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، الذي أدى الى إرجاء الدوري الإسباني لمرحلتين على أقل تقدير، على لسان غاراي بالذات حيث كتب في حسابه على موقع "انستاغرام"، أن الاختبارات أثبتت الحالة الإيجابية بالنسبة للفيروس، قائلا إنه يشعر بحالة جيدة للغاية، لكن يبقى فقط الاهتمام بتعليمات السلطات الصحية والمكوث في عزلة، على حد قوله.

ويغيب ابن الـ33 عاما عن فالنسيا منذ أوائل شباط/فبراير الماضي، بسبب تمزق في أربطة ركبته، لكنه حضر منذ الإصابة بجانب زملائه، وآخر ظهور له معهم كان على ملعب "ميستايا" في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، حين خسر "الخفافيش" أمام ضيفهم أتالانتا الإيطالي 3-4، وودعوا المسابقة القارية، بعد أن خسروا 1-4 ذهابا في "سان سيرو" في ميلانو. ولعب الفريق الإسباني مباراة الإياب على أرضه خلف أبواب موصدة الثلاثاء.

واعلن النادي في 28 شباط/فبراير الماضي انه سيوقف كل النشاطات غير الرياضية مع الفريق الاول، بعد أن تأكد أن أحد الصحافيين الذين حضروا المباراة الأولى ضد اتالانتا كان مصابا بالفيروس، وألغى النادي إثر ذلك، جميع الالتزامات مع وسائل الإعلام، كما ألغي حفل تكريم لاعبه الدولي السابق دافيد فيا.

وبعد تعليق مباريات الليغا في 12 الجاري لمرحلتين على الاقل بسبب الفيروس، تحوم الشكوك بشكل جدّي حول إمكانية إتمام الموسم الحالي، حيث يُفهم أن رابطة الدوري الإسباني تؤيد تمديد الموسم إلى الصيف، وتأجيل كأس أوروبا 2020 إلى وقت لاحق من هذا العام أو 2021. وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس "كوفيد-19" الى 309 من أصل 9100 حالة، بحسب آخر إعلان رسمي صدر أمس الاثنين.

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