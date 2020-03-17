روما تعتزم تأميم الخطوط الجوية الإيطالية

أعلنت الحكومة الإيطالية، أنها تعتزم تأميم شركة "أليتاليا" للطيران، التي تواجه صعوبات منذ سنوات، في إطار الإجراءات الاقتصادية الطارئة المتخذة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وينظر مجلس الوزراء الإيطالي :"لتأسيس شركة جديدة تديرها تماماً وزارة الاقتصاد والمالية، أو أن يكون لها الحصة الأكبر فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

ولم تحدد الحكومة الإطار الزمني لهذا المشروع أو ترتيبات أخرى متعلقة فيه.

وبحسب وسائل الإعلام، تنظر روما بتأمين 600 مليون يورو لدعم قطاع الطيران الوطني كاملاً، ستكون الحصة الأكبر فيها لشركة "أليتاليا".

الأزمة المالية لشركة الطيران

وقد تم طرح دعوة جديدة قبل أسبوعين، لإعادة شراء شركة الخطوط الجوية الإيطالية وأمام الشركات الراغبة بذلك حتى 18 آذار/مارس للإعلان عن نيتها، وفق وثيقة نشرت على موقع الشركة الإلكتروني.

وتبحث الحكومة عن مستثمرين لإعادة بيعها منذ عام 2017 بعد وضعها تحت وصايتها، وتراكم الخسائر على مدى سنوات.

وقد تخلت مجموعة "فيروفي ديلو ستاتو" العامة لسكك الحديد عن مشروعها تشكيل اتحاد لإنقاذ شركة أليتاليا مطلع كانون الثاني/يناير.

ودعيت شركات "دلتا" الأميركية و"لوفتهانزا" الأميركية وشركة "أتلانتيا" الإيطالية التي تدير مطارات إيطاليا وطرقها السريعة، للاستثمار بالخطوط الجوية الإيطالية.

ورفضت لوفتهانزا في كانون الثاني/يناير الاستثمار في الوقت الحالي نظراً لأن "أليتاليا" بحاجة لإعادة هيكلة عميقة، وفقا للشركة.

وأعربت "دلتا" عن استعدادها الاستثمار بمئة مليون يورو مقابل 10% من رأس مال الشركة.

وتواجه الخطوط الجوية الإيطالية منافسة قوية مع الشركات القليلة التكلفة، ولم تعد قادرة على منافسة الشركات التقليدية الأخرى، وتخسر 300 مليون يورو تقريباً في العام.

وبلغ إجمالي عدد ركابها في عام 2018 نحو 22 مليون راكب فقط مقابل، 91 مليون لشركة "إيزي جيت" و142 مليون لشركة "راين اير" ونحو 180 مليون لشركتي لوفتهانزا وديلتا.

وفي إيطاليا، تبلغ حصة "أليتاليا" السوقية نسبة 14%، مقابل 25% لشركة "راين اير".